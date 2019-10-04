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Зеленський не піде на VADA-аналізи, – штаб

Зеленський готується до дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський"
Політичний консультант кандидата у президенти Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявив, що екс-шоумен не прийде у середу здавати аналізи експертам антидопінгової асоціації VADA.
Зеленський не піде на VADA-аналізи, – штаб ФОто: скрін

"Було питання у здачі аналізів - аналізи здали. Хто вже як здав: хтось здавав у незрозумілому медпункті, а хтось - у лабораторії", - сказав він, повідомляє BBC News Україна.

Разумков зазначив, що "далі треба вже не аналізи здавати, а йти на дебати".

За його словами, Зеленський готується до дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський".

Додамо, що кандидат у президенти Петро Порошенко чекатиме свого опонента Володимира Зеленського для дебатів на стадіоні 14 квітня, а ввечері 19 квітня піде на офіційні дебати на "Суспільне".

Нагадаємо, що кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав Петра Порошенка на дебати перед другим туром президентських виборів і дав йому 24 години на рішення. Зеленський наголосив, що дебати мають відбутися на стадіоні "Олімпійський", у присутності усіх охочих журналістів і каналів.

Адміністрація НСК "Олімпійський" наполягає, що вартість проведення дебатів на стадіоні між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком наразі визначити неможливо.

 

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10 04 2019 16:28
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