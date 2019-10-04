Зеленський не піде на VADA-аналізи, – штаб
"Було питання у здачі аналізів - аналізи здали. Хто вже як здав: хтось здавав у незрозумілому медпункті, а хтось - у лабораторії", - сказав він, повідомляє BBC News Україна.
Разумков зазначив, що "далі треба вже не аналізи здавати, а йти на дебати".
За його словами, Зеленський готується до дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський".
Додамо, що кандидат у президенти Петро Порошенко чекатиме свого опонента Володимира Зеленського для дебатів на стадіоні 14 квітня, а ввечері 19 квітня піде на офіційні дебати на "Суспільне".
Нагадаємо, що кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав Петра Порошенка на дебати перед другим туром президентських виборів і дав йому 24 години на рішення. Зеленський наголосив, що дебати мають відбутися на стадіоні "Олімпійський", у присутності усіх охочих журналістів і каналів.
Адміністрація НСК "Олімпійський" наполягає, що вартість проведення дебатів на стадіоні між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком наразі визначити неможливо.
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