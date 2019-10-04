Порошенко зробив пропозицію Зеленському щодо дебатів: 14.04, 14:14

"І ще раз наполегливо повторює своє запрошення до Зеленського не боятися дебатів, не уникати – прийти і за тиждень до виборів у прямій трансляції, на очах у всього суспільства розкрити свою невідому позицію з актуальних питань, стратегії розвитку України"

Кандидат у президенти Петро Порошенко чекатиме свого опонента Володимира Зеленського для дебатів на стадіоні 14 квітня, а ввечері 19 квітня піде на офіційні дебати на "Суспільне".

"Закон передбачає обов’язковість дебатів на "Суспільнму" телебаченні в останню п’ятницю. Тому 19 квітня ми точно знаємо, що буде у графіку Порошенка на 20:00: він повинен у цей час прибути на "Суспільне телебачення". І він там точно буде, тому що участі у таких дебатах у другому турі чітко вимагає закон "Про вибори президента України", – сказав речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв, інформує "Українська правда".

"Петро Порошенко так само прибуде на дебати з Володимиром Зеленським 14 квітня о 14 годині 14 хвилин на НСК "Олімпійський". І ще раз наполегливо повторює своє запрошення до Зеленського не боятися дебатів, не уникати – прийти і за тиждень до виборів у прямій трансляції, на очах у всього суспільства розкрити свою невідому позицію з актуальних питань, стратегії розвитку України", – заявив Медведєв.

"Порошенко так само готовий в інший день – можливо, і 19-го числа, прибути на дебати на стадіоні, як пропонує Зеленський. Але запрошення Зеленського не має збігатися в часі з тим часом, у який закон вимагає від кандидатів бути на дебатах на "Суспільному телебаченні" – додав речник штабу Порошенка.

Раніше, Президент Петро Порошенко заявив, що дебати на стадіоні, запропоновані Володимиром Зеленським, доцільно провести 14 квітня.

Нагадаємо, що кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав Петра Порошенка на дебати перед другим туром президентських виборів і дав йому 24 години на рішення. Зеленський наголосив, що дебати мають відбутися на стадіоні "Олімпійський", у присутності усіх охочих журналістів і каналів.

Адміністрація НСК "Олімпійський" наполягає, що вартість проведення дебатів на стадіоні між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком наразі визначити неможливо.