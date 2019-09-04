У НСК "Олімпійський" не погодились з озвученою НСТУ оцінкою вартості проведення дебатів
"Звертаємо вашу увагу на те, що без детального технічного завдання, розуміння формату й точної локації дебатів в межах арени, наявності чи відсутності глядачів та багатьох інших технічних і організаційних факторів, неможливо визначити точну вартість послуг із забезпечення організації та проведення заходу", - заявили в адміністрації стадіону, повідомляє "Українська правда".
Там додали, що сформувати та оприлюднити точну суму можна буде лише після узгодження всіх аспектів в рамках технічного завдання та проекту угоди на проведення дебатів.
Адміністрація НСК "Олімпійський" звернулася до НСТУ з проханням відповідально підходити до оцінок вартості проведення дебатів між кандидатами в президенти України на стадіоні.
Раніше Аласанія зазначив, що організація дебатів між кандидатами в президенти Володимиром Зеленським і Петром Порошенком на стадіоні "Олімпійський" орієнтовно коштуватиме 5,9 млн грн.
Нагадаємо, що кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав Петра Порошенка на дебати перед другим туром президентських виборів і дав йому 24 години на рішення. Зеленський наголосив, що дебати мають відбутися на стадіоні "Олімпійський", у присутності усіх охочих журналістів і каналів.
Зеленський вказав, що Порошенко з поваги до принаймні третини громадянмає сказати, що йде на дебати не з "бидлом", не з "маріонеткою Кремля чи Коломойського", не з "клоуном", не з "ватніком", а з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським.
У відповідь чинний глава держави та кандидат у президенти України Петро Порошенко заявив, що "дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах", але він готовий провести дебати з Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський".
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