У НСК "Олімпійський" не погодились з озвученою НСТУ оцінкою вартості проведення дебатів

Сформувати та оприлюднити точну суму можна буде лише після узгодження всіх аспектів в рамках технічного завдання та проекту угоди на проведення дебатів

Адміністрація НСК "Олімпійський" наполягає, що вартість проведення дебатів на стадіоні між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком наразі визначити неможливо.

"Звертаємо вашу увагу на те, що без детального технічного завдання, розуміння формату й точної локації дебатів в межах арени, наявності чи відсутності глядачів та багатьох інших технічних і організаційних факторів, неможливо визначити точну вартість послуг із забезпечення організації та проведення заходу", - заявили в адміністрації стадіону, повідомляє "Українська правда".

Там додали, що сформувати та оприлюднити точну суму можна буде лише після узгодження всіх аспектів в рамках технічного завдання та проекту угоди на проведення дебатів.

Адміністрація НСК "Олімпійський" звернулася до НСТУ з проханням відповідально підходити до оцінок вартості проведення дебатів між кандидатами в президенти України на стадіоні.

Раніше Аласанія зазначив, що організація дебатів між кандидатами в президенти Володимиром Зеленським і Петром Порошенком на стадіоні "Олімпійський" орієнтовно коштуватиме 5,9 млн грн.