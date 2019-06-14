Підозрюваний у терактах в Новій Зеландії не визнав провину

Йому пред’явили звинувачення в тероризмі, у вбивстві 51 людини й замаху на вбивство ще 40

Підозрюваний у вбивстві 51 людини під час нападу на мечеті в новозеландському місті Крайстчерчі Брентон Таррант відмовився визнавати свою провину.

"Австралієць, звинувачений у вбивстві 51 людини і пораненні ще десятка осіб під час молитви у двох мечетях у Новій Зеландії в березні, не визнав своєї провини у десятках пунктів обвинувачень, включаючи вбивство та обвинувачення в тероризмі, під час короткого судового засідання у п'ятницю", - повідомляє The New York Times

Засідання відбувалося у Високому суді Крайстчерча. За словами судді, проведена експертиза показала, що Таррант абсолютно адекватний, а тому є осудним.

Йому пред’явили звинувачення в тероризмі, у вбивстві 51 людини й замаху на вбивство ще 40. Коли обвинувачення озвучили у суді, Таррант, який долучався до засідання відеозв’язком, посміхався.

Якщо нападника визнають винним, його може чекати довічне ув'язнення без дострокового звільнення, тобто покарання, яке досі ніколи не ухвалювали у Новій Зеландії.

Судовий процес у цій справі розпочнеться 4 травня 2020 року. Очікується, що він може затягнутися на термін до трьох місяців.

Нагадаємо, 15 березня в мечеті новозеландського міста Крайстчерч сталася стрілянина, після чого ще одна - в мечеті передмістя Лінвуда. Її жертвами стали 50 осіб, ще 48 отримали вогнепальні поранення. Також поліція знешкодила низку саморобних вибухових пристроїв, знайдених в автомобілях після обстрілу мечеті.

Пізніше поліція затримала чотирьох учасників нападу: трьох чоловіків і жінку. Зазначається, що один з бойовиків знімав, як він стріляє у жертв. Вважається, що одним з озброєних людей є австралієць, який написав 74-сторінковий маніфест, з якого ясно, що це терористичний акт.

Відзначається, що вбивця вів пряму трансляцію розстрілу парафіян в мечеті.