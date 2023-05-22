Підрив "Північного потоку": Новий слід, очевидно, веде в Україну

Яхту Andromeda, яка фігурувала в розслідуванні вибухів, взяло в оренду польська туристична агенція, що належить українцям.

У розслідуванні вибухів на російських газопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2" з'явилися нові сліди, що ведуть в Україну.

Про це йдеться в розслідуванні, проведеному німецькими медіакомпаніями NDR і WDR та газетою Süddeutsche Zeitung за участю шведського видання Expressen, польського Frontstory та данського Berlingske, повідомляє Tagesschau.

Як йдеться в матеріалі 15-метрову яхту Andromeda, яка фігурувала в рамках розслідування вибухів на газопроводах взяла в оренду польська туристична агенція, що належить українцям.

Ця компанія базується у Варшаві. Встановлено, що за її адресою зареєстровано ще понад 100 компаній. Компанія не мала значного обігу протягом багатьох років, а в 2020 році на її рахунки надійшло 2,8 мільйона євро.

З вересня 2021 року президентом і акціонером компанії була зареєстрована жінка, яка, як стверджується, проживає в Києві.

Журналісти вважають, що вона може бути лише підставною особою, і вказують, що спецслужби регулярно використовують підставні компанії для маскування або фінансування своїх операцій.

У розслідуванні наголошується, що німецькі Служби безпеки знайшли ще один слід, який веде до українських Збройних Сил.

Відзначається, що деякі з осіб, які взяли в оренду яхту Andromeda, пред'являли посвідчення особи. Серед документів був румунський паспорт на ім'я "Стефан М.", проте, за даними Федерального відомства у кримінальних справах, людина з таким ім'ям і тією ж датою народження під час вчинення диверсії перебувала в Румунії.

Як йдеться в розслідуванні, орендував яхту чоловік у віці близько 25 років, який проживає в місті на південний схід від Києва. У розслідуванні зазначається, що це можливо українець, який раніше служив у піхотному підрозділі.

У вересні 2022 року внаслідок кількох підводних вибухів стався розрив газопроводу "Північний потік-1" та нещодавно побудованого газопроводу "Північний потік-2", протяжністю понад 1200 км кожен, які з'єднують росію та Німеччину через Балтійське море.

Через півроку після вибухів – New York Times опублікувала статтю, в якій з посиланням на дані слідства заявила про причетність якоїсь "проукраїнської групи" до підриву газопроводу. Володимир Зеленський заявив, що такі звинувачення вигідні росії і заперечив будь-яку причетність України до вибухів на газопроводах "Північного потоку".