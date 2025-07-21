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ПОЛІТИКА

Після масованих атак росії на Україну Польща та Естонія висловили підтримку Києву

21 липня 2025, 12:22
Після масованих атак росії на Україну Польща та Естонія висловили підтримку Києву
джерело t.me/V_Zelenskiy_official
Внаслідок нічної атаки загинуло двоє людей, ще 15 отримали поранення. Наймолодшому з поранених — лише 12 років.

У ніч на понеділок, 21 липня, росія завдала чергового масованого комбінованого удару по регіонах України. Атаки включали використання понад 420 ударних дронів, більш як 20 ракет, зокрема балістичних. Внаслідок обстрілів постраждали Київ, Київська область, Харківщина, Івано-Франківщина, а також зафіксовані збиття "шахедів" на Сумщині, Хмельниччині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Полтавщині та Херсонщині.

Жертви та руйнування

Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок нічної атаки загинуло двоє людей, ще 15 отримали поранення. Наймолодшому з поранених — лише 12 років.

"У Києві горіли дитячий садочок, житлові будинки, інша цивільна інфраструктура. Є руйнування у Харкові, Івано-Франківську та області. Усім надається допомога", — зазначив глава держави у своєму зверненні.

Зеленський наголосив, що російські удари — це атаки проти людяності, та підкреслив потребу в подальшому масштабуванні систем перехоплення, аби забезпечити захист від подібних масованих атак.

"Лише справжній тиск може зупинити російську агресію", — додав президент.

Реакція Естонії: росія не бере "літньої перерви"

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна назвав нічну атаку свідченням того, що росія не збирається зупиняти свій терор.

"росія не бере літньої перерви. Її безжальні атаки тероризують Україну ніч за ніччю, залишаючи після себе руйнування і страх", — написав він у соцмережі X.

За словами міністра, єдиний шлях змусити кремль зупинитися — це продовження військової допомоги Україні та посилення міжнародного тиску.

Позиція Польщі: путін глузує з мирних ініціатив

На удари відреагував також міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він звернув увагу на те, що росія завдала масованого удару по Україні в момент, коли піднімається тема мирних ініціатив зі США.

"путін все ще глузує з мирних зусиль президента США Дональда Трампа", — заявив Сікорський, коментуючи нічну атаку.

У зв’язку з активністю російської авіації Польща піднімала у повітря свої винищувачі для контролю ситуації поблизу кордонів.

У ніч із 20 на 21 липня румунські та італійські винищувачі також були підняті в повітря у відповідь на масовані ракетні удари росії по українській території.

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