Після відкриття ігор на Паралімпіаді виявили нові випадки COVID-заражень Організатори наразі опрацьовують інформацію щодо виявлених інфікувань

У Токіо на Паралімпіаді зафіксували нові випадки коронавірусу після відкриття ігор. Зараження виявили у двох спортсменів, які проживають на території паралімпійського селища.

Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian. Зазначено, що організатори наразі опрацьовують інформацію щодо виявлених інфікувань, аби підтвердити чи стався спалах коронавірусу на території селища. Крім цього Британська Паралімпійська Асоціація заявила, що член їх тренерського штабу з тенісу також отримав позитивний тест на COVID-19. Перший випадок коронавірусу зафіксували на території паралімпійського селища серед спортсменів у день початку ігор. Нагадаємо, що у вівторок, 24 серпня, відбулась церемонія відкриття XVI літніх Паралімпійських ігор у Токіо-2020.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію