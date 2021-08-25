CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Токіо на Паралімпіаді зафіксували нові випадки коронавірусу після відкриття ігор. Зараження виявили у двох спортсменів, які проживають на території паралімпійського селища.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Після відкриття ігор на Паралімпіаді виявили нові випадки COVID-заражень
Організатори наразі опрацьовують інформацію щодо виявлених інфікувань
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Зазначено, що організатори наразі опрацьовують інформацію щодо виявлених інфікувань, аби підтвердити чи стався спалах коронавірусу на території селища.
Крім цього Британська Паралімпійська Асоціація заявила, що член їх тренерського штабу з тенісу також отримав позитивний тест на COVID-19.
Перший випадок коронавірусу зафіксували на території паралімпійського селища серед спортсменів у день початку ігор.
Нагадаємо, що у вівторок, 24 серпня, відбулась церемонія відкриття XVI літніх Паралімпійських ігор у Токіо-2020.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
25 08 2021 13:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Хмельницькому молодята замовили замість букетів корм для собак із притулку
- ФОТО Якщо ви заблукали в горах: поради від рятувальників
- ФОТО Конституцію Пилипа Орлика експонуватимуть до 14 листопада у Софійському соборі