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Після війни Україна матиме найпотужнішу армію в Європі – Кулеба

10 грудня 2022, 19:19
Після війни Україна матиме найпотужнішу армію в Європі – Кулеба
Фото: Уніан
Після перемоги у розв'язаній росією війні Україна матиме найпотужніші збройні сили в Європі.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Майбутнє євроатлантичної безпеки вирішується зараз на полі бою в Україні. Після війни наша держава матиме одну з найпотужніших армій світу, найпотужнішу армію Європи, якщо враховувати бойовий досвід і морально-психологічний стан, військове обладнання. З боку НАТО було б нерозумно не взяти до складу такого потужного контрибутора безпеки", – зазначив Кулеба.

За його словами, у широкому сенсі східний кордон України вже є східним кордоном євроатлантичного простору.

"Членство в НАТО стане лише юридичним визнанням цього факту. І це станеться, я не сумніваюся", - наголосив глава МЗС України.

 Раніше Кулеба заявив, що російські окупанти не хочуть переговорів і готуються до нових боїв у війні проти України.

арміяКулебаВійна з РФ

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