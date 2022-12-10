Після війни Україна матиме найпотужнішу армію в Європі – Кулеба
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Майбутнє євроатлантичної безпеки вирішується зараз на полі бою в Україні. Після війни наша держава матиме одну з найпотужніших армій світу, найпотужнішу армію Європи, якщо враховувати бойовий досвід і морально-психологічний стан, військове обладнання. З боку НАТО було б нерозумно не взяти до складу такого потужного контрибутора безпеки", – зазначив Кулеба.
За його словами, у широкому сенсі східний кордон України вже є східним кордоном євроатлантичного простору.
"Членство в НАТО стане лише юридичним визнанням цього факту. І це станеться, я не сумніваюся", - наголосив глава МЗС України.
Раніше Кулеба заявив, що російські окупанти не хочуть переговорів і готуються до нових боїв у війні проти України.