Після виборів на казначейському рахунку знаходиться 14,86 млрд грн
Такі дані містяться на сайті Державної казначейської служби України.
У відсотковому порівнянні обсяги коштів на головному рахунку держави зросли на 79% більше коштів, ніж місяцем раніше.
Зазначимо, що дані про стан казначейського рахунку в Україні публікують щомісяця станом на 1 число. Щоденна інформація про залишки коштів на головному бюджетному рахунку держави недоступна.
1 березня на казначейському рахунку України було 8,19 мільярда гривень.
Єдиний казначейський рахунок — це основний рахунок держави, з якого вона здійснює розрахунки за своїми видатками в рамках передбаченого бюджетного плану. Залишок на цьому рахунку непостійний та залежить від періоду року та стану виконання дохідної частини бюджету.
Нагадаємо, зведений бюджет України за січень-лютий 2019 року виконаний з профіцитом в 4,7 млрд грн, що в 3,2 рази нижче показника за аналогічний період попереднього року.
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