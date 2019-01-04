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Після виборів на казначейському рахунку знаходиться 14,86 млрд грн

Обсяги коштів на головному рахунку держави зросли на 79% більше коштів, ніж місяцем раніше
Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку України станом на 1 квітня склав 14,86 мільярда гривень, що на 6,66 мільярда гривень більше, ніж місяцем раніше.
Після виборів на казначейському рахунку знаходиться 14,86 млрд грн Фото: з відкритих джерел

Такі дані містяться на сайті Державної казначейської служби України.

У відсотковому порівнянні обсяги коштів на головному рахунку держави зросли на 79% більше коштів, ніж місяцем раніше.

Зазначимо, що дані про стан казначейського рахунку в Україні публікують щомісяця станом на 1 число. Щоденна інформація про залишки коштів на головному бюджетному рахунку держави недоступна.

1 березня на казначейському рахунку України було 8,19 мільярда гривень.

Єдиний казначейський рахунок — це основний рахунок держави, з якого вона здійснює розрахунки за своїми видатками в рамках передбаченого бюджетного плану. Залишок на цьому рахунку непостійний та залежить від періоду року та стану виконання дохідної частини бюджету.

Нагадаємо, зведений бюджет України за січень-лютий 2019 року виконаний з профіцитом в 4,7 млрд грн, що в 3,2 рази нижче показника за аналогічний період попереднього року.

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01 04 2019 13:25
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