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Після вибухів на аеродромі в Енгельсі рф розосередила авіацію - Ігнат

27 грудня 2022, 13:11
Після вибухів на аеродромі в Енгельсі рф розосередила авіацію - Ігнат
Джерело: ukrinform
росія передислокувала частину авіації з аеродрому "Енгельс" після вибухів 26 грудня. Також зазначається явне зменшення активності російських літаків.

Про це заявив в ефірі телемарафону речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Після вчорашніх подій бачимо, що літаки там розосереджено, саме стратегічна авіація, йдеться про аеродром "Енгельс". Безумовно, там ще залишається певна кількість літаків, але чимало з них вже передислоковано на різні аеродроми, які можуть їх приймати, утримувати, обслуговувати… Після цих подій під вечір активність ворожої авіації суттєво було зменшено", - наголосив речник.

Водночас за словами Ігната, загроза масованого ракетного обстрілу зберігається.

"Окупанти не полишили підступних своїх намірів, можливо, під новорічні свята чи на якісь інші дати, щоб все ж таки бити по нашій інфраструктурі. Тому ми повинні готуватися постійно, дотримуватися рекомендацій влади", - зазначив Ігнат, додавши, що рф також може використати іранські дрони.

Нагадаємо, у ніч проти 26 грудня на стратегічному аеродромі в російському Енгельсі прогриміли два вибухи. Внаслідок падіння уламків українського БПЛА троє російських військових, які перебували на аеродромі, отримали смертельні поранення.

Також раніше повідомлялось, що у рф стурбовані неспроможністю путіна захистити критичну інфраструктуру.

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