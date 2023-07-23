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ПОЛІТИКА

Південна Африка не запросила на саміт БРІКС лідерів західних держав

23 липня 2023, 19:13
Південна Африка не запросила на саміт БРІКС лідерів західних держав
Фото: irontimes.com
Відмовили й президенту Франції, який хотів приєднатися до саміту.

Південна Африка, яка раніше заявляла, що до блоку БРІКС хочуть приєднатися деякі європейські країни, не надіслала запрошення на серпневий саміт лідерам західних держав. Запрошення вже розіслані лідерам країн Глобального Півдня, а такі країни, як США, Великобританія і Франція, не були запрошені. При цьому президент Франції Еммануель Макрон сигналізував, що хоче взяти участь у саміті.

Про це повідомляє News24 із посиланням на посла ПАР у БРІКС Аніла Суклала.

За словами посла, на саміт БРІКС були запрошені лідери країн блоку (Бразилія, росія, Індія, Китай та ПАР), 54 глави африканських держав, а також лідери країн Глобального Півдня.

"Президент ПАР Сиріл Рамафоса ухвалив рішення запросити весь континент на саміт БРІКС Плюс, а також всіх політичних лідерів основних організацій Глобального Півдня. Таким чином, загалом було запрошено близько 69 лідерів... Ми ніколи не мали такого великого охоплення", – сказав Суклал.

Він сказав, що хоч ПАР і не запрошувала західні країни, у БРІКС продовжують розмовляти з ними: "Ми взаємодіємо зі спільнотою з точки зору вирішення спільних глобальних проблем".

"БРІКС завжди був інклюзивною організацією, хоча ми відстоюємо питання, що стосуються Глобального Півдня і вирішення основних проблем, які існують в глобальній геополітиці, фінансовій та економічній архітектурі, майже через вісім років після того, як були сформовані інститути ООН", – сказав він. 

За словами Суклала, основна увага на саміті буде зосереджена на континентальній (африканській) угоді про вільну торгівлю. Також він нагадав, що після саміту розпочнеться офіційний візит до Південної Африки лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Нагадаємо, що у БРІКС заявляють про бажання приєднатися до організації більше 40 країн. Серед них називаються  Аргентина, Об'єднані Арабські Емірати, Іран, Саудівська Аравія, а також деякі європейські країни. 

Раніше посол Південної Африки у БРІКС заявив, що відмова президента росії владіміра путіна від особистої участі у саміті "свідчить про зрілість і міцність партнерства". У ПАР заявили, що ця відмова запобігла потенційній кризі, яка загрожувала валютному ринку та ринку облігацій країни. Якби путін приїхав, то ПАР, як член Міжнародного кримінального суду, була б змушена заарештувати його за виданим ордером, а це у москві сприйняли б як оголошення війни. 

ПАРБРІКС

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