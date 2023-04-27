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Південна Корея анонсувала допомогу Україні в протистоянні агресії росії

27 квітня 2023, 21:52
Південна Корея анонсувала допомогу Україні в протистоянні агресії росії
Країна підтримуватиме Україну, а також допоможе у відновленні після війни.

Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, повідомляє Укрінформ.

"Свобода й демократія знову під загрозою. Війна проти України є порушенням міжнародного права. Це спроба силою змінити статус-кво в односторонньому порядку. Корея рішуче засуджує неспровокований збройний напад на Україну", – наголосив президент Республіки Корея. 

Він нагадав, що коли Північна Корея скоїла напад на Південь у 1950 році, демократії з усього світу надали свою допомогу Сеулу.

"Ми разом воювали і зберегли свободу. Решта – це історія", – підкреслив Юн.

Він наголосив на тому, що досвід Південної Кореї демонструє, "як важливо для демократій підтримувати солідарність". І саме тому, за його словами, Сеул буде солідарним з усім вільним світом.

"Ми будемо активно працювати на захист свободи, а також українського народу, та підтримувати зусилля з відновлення України", – запевнив Юн Сок Йоль.

Раніше президент Південної Кореї зустрівся з Ілоном Маском.

Південна КореяУкраїнаЙОль

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