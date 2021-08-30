Південна Корея готує місію на Місяць

У травні Південна Корея підписала з NASA угоду Artemis - міжнародний договір про освоєння Місяця

Міністерство науки Південної Кореї заявило в понеділок, що перша місія з дослідження Місяця в країні готується до запуску в серпні 2022 року.

Як зазначається, країна має намір провести річну місію спостереження за Місяцем за допомогою орбітального космічного корабля.

На орбітальний апарат встановлено високоточну камеру, розроблену Національним управлінням з аеронавтики та дослідженню космічного простору США (NASA). Вона протягом року збиратиме дані про поверхню Місяця для підтримки програми Artemis, здійснюваної під керівництвом США.

У травні Південна Корея підписала з NASA угоду Artemis - міжнародний договір про освоєння Місяця.

Міністерство країни заявило, що отримає від NASA додаткову підтримку для місії на орбіті Місяця, включаючи навігаційні та комунікаційні технології.

Планується, що місячний орбітальний апарат буде завершений до жовтня цього року і пройде подальші випробування перед запуском у серпні 2022 на ракеті американської приватної аерокосмічної компанії Space Exploration Technologies Corp.