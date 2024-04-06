Південна Корея надасть Україні допомоги на $2 млрд
Це буде середньо- і довгостроковий пакет допомоги, повідомило міністерство.
Також Сеул виділить через фонд НАТО $12 млн на роботу реабілітаційних центрів для поранених українських військовослужбовців.
Корея не постачає Україні озброєння і боєприпаси, але надавала гуманітарну і фінансову допомогу.
Чо Тхе Єль додав, що КНДР постачає в росію зброю в порушення резолюцій ООН і це становить загрозу для Корейського півострова.
Він додав, що потенційна передача російських передових технологій і нафти Пхеньяну становить загрозу для режиму нерозповсюдження.
Подібну допомогу Сеул надав у вересні минулого року, тоді Південна Корея надалас Україні 2,3 млрд дол. Допомоги.