Південна Корея надасть Україні допомоги на $2 млрд

мГлава МЗС республіки Чо Тхе Ель сказав, що Південна Корея виділить $2,3 млрд допомогу Україні починаючи з цього року.

Це буде середньо- і довгостроковий пакет допомоги, повідомило міністерство.

Також Сеул виділить через фонд НАТО $12 млн на роботу реабілітаційних центрів для поранених українських військовослужбовців.

Корея не постачає Україні озброєння і боєприпаси, але надавала гуманітарну і фінансову допомогу.

Чо Тхе Єль додав, що КНДР постачає в росію зброю в порушення резолюцій ООН і це становить загрозу для Корейського півострова.

Він додав, що потенційна передача російських передових технологій і нафти Пхеньяну становить загрозу для режиму нерозповсюдження.

Подібну допомогу Сеул надав у вересні минулого року, тоді Південна Корея надалас Україні 2,3 млрд дол. Допомоги.