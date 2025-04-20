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ПОЛІТИКА

Південна Корея не оскаржуватиме мита США через "історичний борг"

20 квітня 2025, 15:20
Південна Корея не оскаржуватиме мита США через
Фото: Reuters
Південнокорейські чиновники були стурбовані, коли Трамп оголосив цього місяця про введення 25-відсоткових "взаємних" тарифів.

Виконувач обовʼязків президента Південної Кореї Хан Док Су заявив, що країна "не буде чинити опір" американським митам, посилаючись на "історичний борг країни перед Вашингтоном".

Про це пише Financial Times.

Таку заяву він зробив напередодні торговельних переговорів з адміністрацією Дональда Трампа, які мають розпочатися наступного тижня.

Хан Док Су, який виконує обовʼязки президента після того, як цього місяця Конституційний суд країни відсторонив Юн Сок Йоля від посади, сказав, що "роль США була величезною в тому, що Корея стала такою, якою вона є зараз".

"Після спустошення, спричиненого Корейською війною, Сполучені Штати надали нам допомогу, передали технології, інвестували та надали гарантії безпеки, що допомогло зробити Південну Корею дуже комфортним середовищем для іноземних інвесторів", — сказав Хан в інтервʼю Financial Times.

Південнокорейські чиновники були стурбовані, коли Трамп оголосив цього місяця про введення 25-відсоткових "взаємних" тарифів, попри угоду про вільну торгівлю, за якою Південна Корея фактично не стягує тарифи на американські товари.

Корейські автомобільні гіганти Hyundai і Kia теж постраждали від окремого 25-відсоткового мита США на автовиробників, тоді як виробники мікросхем і фармацевтичні компанії країни стикаються з потенційними тарифами в рамках перевірки національної безпеки, оголошеної Вашингтоном на цьому тижні.

Нагадаємо, Трамп 2 квітня заявив про введення 10%-вого мита на всі країни і підвищених тарифів для окремих країн. Трамп 9 квітня оголосив про 90-денну паузу в тарифах для найбільших торговельних партнерів.

СШАДональд ТрампПівденна Кореямита

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