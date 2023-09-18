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Південна Корея передасть Україні 2 сухопутні тральщики

18 вересня 2023, 17:05
Південна Корея передасть Україні 2 сухопутні тральщики
Chosun
Пвденна Корея відправить в Україну дві машини для розмінування мінних полів K600 Rhino власного виробництва.

Про це  повідомляє корейське видання Chosun.

"Rhino - вітчизняний тральщик, який або зачищає тил, або розчищає шляхи через мінне поле на передовій. Хоча це і не летальна зброя, ця машина є "найбільш військовою" технікою, яку Південна Корея досі відправляла в Україну", - пише видання. 

На зустрічі на саміті G7 у Хіросімі в травні президент Південної Кореї Юн Сок Йоль пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському направити нелетальне обладнання та надати допомогу в повоєнному відновленні. 

Під час візиту в Україну в липні Юн підтвердив свою обіцянку направити більше міношукачів і сухопутних тральщиків.

"Нещодавно уряд вирішив якомога швидше відправити в Україну два тральщики на додачу до раніше поставленої партії старих міношукачів... Це випливає з термінового прохання та обіцянки президента Юн Сок Йоля підтримати Україну", - повідомило Chosun.

Уряд ухвалив таке рішення після зустрічі північнокорейського лідера Кім Чен Ина з президентом росії путіним, під час якої, як вважають, обидві сторони уклали угоди щодо зброї.

Водночас, побоюючись реакції РФ, уряд Південної Кореї попросить Україну використовувати автомобілі тільки для гуманітарних операцій, ідеться в повідомленні.

Раніше в Південній Кореї заявили, що знали про використання росією зброї КНДР проти України.

 

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