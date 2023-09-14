У Південній Кореї заявили, що знали про використання росією зброї КНДР проти України – CNN

За словами чиновника з Південної Кореї, поки зарано оцінювати результати зустрічі Кім Чен Ина та путіна, але він запевняє: Сеул уважно стежить за подіями та вивчає їх.

Південна Корея давно знала, що росія використовувала в війні проти України зброю, надану Північною Кореєю.



Про це повідомляє CNN.

"Ми давно підтвердили, що види зброї, надані Північною Кореєю, використовувалися росією на полі бою в Україні", - сказав чиновник з офісу президента Південної Кореї в Сеулі.



Посадовець зазначив, що це справа розвідки, тому він не може детально описати ситуацію.

Чиновник також сказав, що уряд Південної Кореї обговорює індивідуальні та багатосторонні заходи, які він може вжити зі своїми основними союзниками, включаючи США та Японію, оскільки він стежить за зростанням зв’язків між Москвою та Пхеньяном.