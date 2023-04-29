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Південна Корея розглядає можливість надання Україні зброї

29 квітня 2023, 15:29
Південна Корея розглядає можливість надання Україні зброї
Президент країни Юн Сок Йоль заявив, що Південна Корея хоче підтримати Україну у війні із росією та розглядає варіант надання летальної допомоги.

Глава держави сказав про це під час перебування у США. 

Про це пише Reuters.

"Зараз ми уважно стежимо за ситуацією на полі бою в Україні та вживатимемо належні заходи для дотримання міжнародних норм й права. Ми уважно стежимо й розглядаємо різні варіанти", - сказав очільник Південної Кореї.

І додав, що нам слід показати, що така спроба ніколи не досягне успіху, аби заблокувати подібні намагання в майбутньому. 

Днями Південна Корея анонсувала допомогу Україні в протистоянні агресії росії.
зброяПівденна Корея

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