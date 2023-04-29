Південна Корея розглядає можливість надання Україні зброї
29 квітня 2023, 15:29
Президент країни Юн Сок Йоль заявив, що Південна Корея хоче підтримати Україну у війні із росією та розглядає варіант надання летальної допомоги.
Глава держави сказав про це під час перебування у США.
Про це пише Reuters.
"Зараз ми уважно стежимо за ситуацією на полі бою в Україні та вживатимемо належні заходи для дотримання міжнародних норм й права. Ми уважно стежимо й розглядаємо різні варіанти", - сказав очільник Південної Кореї.
І додав, що нам слід показати, що така спроба ніколи не досягне успіху, аби заблокувати подібні намагання в майбутньому.Днями Південна Корея анонсувала допомогу Україні в протистоянні агресії росії.