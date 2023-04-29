Південна Корея розглядає можливість надання Україні зброї

Президент країни Юн Сок Йоль заявив, що Південна Корея хоче підтримати Україну у війні із росією та розглядає варіант надання летальної допомоги.

Глава держави сказав про це під час перебування у США.

Про це пише Reuters.

"Зараз ми уважно стежимо за ситуацією на полі бою в Україні та вживатимемо належні заходи для дотримання міжнародних норм й права. Ми уважно стежимо й розглядаємо різні варіанти", - сказав очільник Південної Кореї.

І додав, що нам слід показати, що така спроба ніколи не досягне успіху, аби заблокувати подібні намагання в майбутньому.