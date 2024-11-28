Південна Корея відмовила Україні в постачанні зброї – ЗМІ

Свою роль у цьому зіграв і Дональд Трамп.

Українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим звернулася до влади Південної Кореї з проханням продати озброєння, а не поставити його безкоштовно. Зокрема мова йшла про зенітні ракетні комплекси Cheongung та інші засоби протиповітряної оборони. Однак Сеул відмовився, посилаючись на обмеження експортного законодавства, яке забороняє постачання зброї до зон активних бойових дій.

Про це повідомляє південнокорейський телеканал SBS.

У рамках візиту Умєров провів зустрічі з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем та міністром національної оборони Кім Йон Хеном. Київ запропонував варіант купівлі не тільки комплексів Cheongung, але й інших засобів, таких як радіолокаційні системи для протиповітряної оборони і контрбатарейної боротьби. Оскільки повноцінні постачання боєприпасів калібру 155 мм могли бути складними для Сеула через їхню класифікацію як летальної зброї, Україна також запропонувала варіант придбання лише зарядів для цих боєприпасів.

За даними SBS, уряд Південної Кореї оголосив, що через високий попит і експортні зобов’язання постачання систем Cheongung раніше 2030 року є неможливим. Також у Південної Кореї відсутні у наявності запаси танків K2 та самохідних артилерійських установок K9 для експорту, які цікавили українську сторону.

Попри урядову відмову, кілька південнокорейських оборонних компаній отримали контакти української делегації. Однак Міністерство національної оборони Південної Кореї закликало компанії утриматися від самостійного обговорення угод із Києвом.

SBS зазначає, що основною причиною відмови стало законодавство Південної Кореї, яке забороняє експорт зброї до країн, де тривають війни. Крім того, Сеул врахував позицію новобраного президента США Дональда Трампа, який висловив намір швидко завершити війну в Україні.

Нагадаємо, мешканці Південної Кореї виступають проти прямих поставок зброї в Україну, попри відправлення північнокорейських військ до рф. Це показали останні соціальні опитування.