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Південна Корея виділила $100 млн на бюджетну допомогу Києву

29 листопада 2024, 10:54
Південна Корея виділила $100 млн на бюджетну допомогу Києву
Фото: Reuters
Це перша бюджетна допомога Україні від корейських союзників.

Україна отримала $100 мільйонів бюджетної допомоги від Південної Кореї.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, це перша бюджетна допомога Україні від корейських партнерів. 

Гроші спрямують на підтримку соціальної сфери.

"Цього року між нашими урядами була підписана угода, яка дозволить залучити до 2,1 млрд доларів. Вдячний Республіці Корея за підтримку України в умовах повномасштабної війни", - заявив прем'єр-міністр України.

Нещодавно ми також писали, що Південна Корея виділить $6 млн на підтримку ініціативи Grain from Ukraine.

Кошти підуть на гуманітарну допомогу в рамках ініціативи "Зерно з України".

 

Південна Кореяпідтримка Україна

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