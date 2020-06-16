Південна Корея заявила, що КНДР підірвала міжкорейський офіс зв’язку

Південна Корея заявила, що Північна Корея підірвала офісну будівлю зв'язку на північ від напруженого кордону між обома країнами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Південнокорейське міністерство з питань об'єднання заявило, що руйнування будівлі в північнокорейському прикордонному місті Кесон сталося о 14:49 у вівторок.

Офіс, який розташований на території КНДР, був відкритий в 2018 році, щоб допомогти двом Кореям спілкуватися. Відділення зв'язку з січня пустувало через обмеження на COVID-19.

Раніше Північна Корея погрожувала знести будівлю, посиливши свою жорстку риторику з приводу нездатності Сеула перешкодити активістам поширювати пропагандистські листівки через кордон.

Деякі експерти кажуть, що Північна Корея висловлює своє розчарування, тому що Сеул не зміг відновити спільні економічні проєкти через санкції.

За даними південнокорейського агентства Yonhap, військові Південної Кореї посилили спостереження за КНДР, війська приведені в стан підвищеної готовності.

Військові Північної Кореї у вівторок пригрозили повернутися в зону, демілітаризовану відповідно до міжкорейських мирних угод.

Впливова сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина днями заявила, що КНДР знесе "непотрібний" міжкорейський офіс зв'язку в прикордонному місті Кесон і що військовим буде доручено придумати наступний крок відплати "ворожій" Південній Кореї.

Північна і Південна Кореї технічно все ще перебувають в стані війни, оскільки після її завершення у 1953 році мирну угоду не було укладено.