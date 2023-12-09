Північна Корея запустить ще кілька супутників-шпигунів
Про це повідомляє Reuters.
"В разі потреби, вони чудово виконають роботу із наведення та спрямування нас до надпотужного удару", – заявили у Північній Кореї.
Нові апарати будуть створені за зразком супутника Malligyong-1, який Пхеньян запустив у листопаді.
Радники з національної безпеки США, Південної Кореї та Японії мають намір провести тристоронню зустріч у Сеулі 9 грудня, щоб обговорити загрози з боку КНДР та інші глобальні проблеми.
Ми також писали, що 4 грудня Південна Корея на ракеті вивела супутник в космос.