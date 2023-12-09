Північна Корея запустить ще кілька супутників-шпигунів

КНДР планує запустити найближчим часом більше розвідувальних супутників для збирання інформації про військову діяльність своїх ворогів.

Про це повідомляє Reuters.

"В разі потреби, вони чудово виконають роботу із наведення та спрямування нас до надпотужного удару", – заявили у Північній Кореї.

Нові апарати будуть створені за зразком супутника Malligyong-1, який Пхеньян запустив у листопаді.

Радники з національної безпеки США, Південної Кореї та Японії мають намір провести тристоронню зустріч у Сеулі 9 грудня, щоб обговорити загрози з боку КНДР та інші глобальні проблеми.

Ми також писали, що 4 грудня Південна Корея на ракеті вивела супутник в космос.