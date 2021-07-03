Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Північна Македонія схвалила "Спутник V"

Російський фонд прямих інвестицій повідомив у неділю, що Північна Македонія схвалила російську вакцину "Спутник V" для екстреного використання.
Північна Македонія схвалила "Спутник V" Фото: 24 канал

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Таким чином "Спутник V" схвалений для використання в 46 країнах із загальною чисельністю населення понад 1,2 мільярда людей.

Македонське агентство MIA повідомило, що перша партія з 3 тисяч доз вакцини, закуплених МОЗ у російського виробника, повинна прибути в країну у неділю спецтранспортом через компанію "DHL

Вакцини отримають міністр охорони здоров'я Венко Філіпче і посол Російської Федерації в країні Сергій Базднікін в міжнародному аеропорту Скоп'є

Раніше стало відомо, що Європейське агентство лікарських засобів (EMA) почало експертизу реєстраційного досьє російської вакцини.

З країн Євросоюзу Угорщина і Словаччина вже схвалили застосування вакцини в індивідуальному порядку, не чекаючи загальноєвропейської реєстрації.

Ще кілька країн ЄС, серед яких Латвія та Фінляндія, заявили, що готові розглянути покупку російської вакцини, якщо її затвердить європейський регулятор.

Читайте також: США стурбовані "вакцинною дипломатією" Китаю і РФ

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 03 2021 15:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.