"Північний потік-2" допоможе Німеччині відмовитися від АЕС, - міністр економіки ФРН
Протягом наступних років Німеччина планує повністю відмовитися від використання теплоелектростанцій, які для виробництва електрики спалюють вугілля. Крім цього, після катастрофи на атомній електростанції у Фукусімі, Німеччина поступово відмовляється від використання атомних електростанцій.
"Ми не робимо себе залежними від РФ. Мова йде про скорочення маршрутів постачання, оскільки у наступні роки наша потреба у газі суттєво зросте. З виходом з вугільного та атомного потоків ми будемо покладатися на велику кількість газових електростанцій протягом перехідного періоду", - повідомив міністр економіки Німеччини Петер Альтмайєр в інтерв’ю Bild.
Нагадаємо, що НАК "Нафтогаз України" попередив про можливість повного припинення транзиту газу через Україну "не тільки у першому кварталі 2020 року, а взагалі після закінчення 2019 року".
Водночас, президент України Володимир Зеленський сподівається на допомогу президента США Дональда Трампа у протидії будівництву газопроводу "Північний потік-2".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Нові глави ОДА. Кого Зеленський призначає в регіонахТорговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського