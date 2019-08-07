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"Північний потік-2" допоможе Німеччині відмовитися від АЕС, - міністр економіки ФРН

Водночас він запевнив, що Німеччина "рішуче виступає" за збереження транзиту російського газу через газотранспортну систему України
У німецькому уряді пояснили необхідність будівництва російського морського газопроводу в обхід України "Північний потік-2" тим, що потреби країни у газі будуть суттєво зростати протягом наступних років через планову відмову від використання атомних та теплових електростанцій.
"Північний потік-2" допоможе Німеччині відмовитися від АЕС, - міністр економіки ФРН Фото: flickr.com/germanembassylondon

Протягом наступних років Німеччина планує повністю відмовитися від використання теплоелектростанцій, які для виробництва електрики спалюють вугілля. Крім цього, після катастрофи на атомній електростанції у Фукусімі, Німеччина поступово відмовляється від використання атомних електростанцій.

"Ми не робимо себе залежними від РФ. Мова йде про скорочення маршрутів постачання, оскільки у наступні роки наша потреба у газі суттєво зросте. З виходом з вугільного та атомного потоків ми будемо покладатися на велику кількість газових електростанцій протягом перехідного періоду", - повідомив міністр економіки Німеччини Петер Альтмайєр в інтерв’ю Bild.

Нагадаємо, що НАК "Нафтогаз України" попередив про можливість повного припинення транзиту газу через Україну "не тільки у першому кварталі 2020 року, а взагалі після закінчення 2019 року".

Водночас, президент України Володимир Зеленський сподівається на допомогу президента США Дональда Трампа у протидії будівництву газопроводу "Північний потік-2".

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08 07 2019 16:55
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