"Північний потік-2" допоможе Німеччині відмовитися від АЕС, - міністр економіки ФРН

Водночас він запевнив, що Німеччина "рішуче виступає" за збереження транзиту російського газу через газотранспортну систему України

У німецькому уряді пояснили необхідність будівництва російського морського газопроводу в обхід України "Північний потік-2" тим, що потреби країни у газі будуть суттєво зростати протягом наступних років через планову відмову від використання атомних та теплових електростанцій.

Протягом наступних років Німеччина планує повністю відмовитися від використання теплоелектростанцій, які для виробництва електрики спалюють вугілля. Крім цього, після катастрофи на атомній електростанції у Фукусімі, Німеччина поступово відмовляється від використання атомних електростанцій.

"Ми не робимо себе залежними від РФ. Мова йде про скорочення маршрутів постачання, оскільки у наступні роки наша потреба у газі суттєво зросте. З виходом з вугільного та атомного потоків ми будемо покладатися на велику кількість газових електростанцій протягом перехідного періоду", - повідомив міністр економіки Німеччини Петер Альтмайєр в інтерв’ю Bild.

Нагадаємо, що НАК "Нафтогаз України" попередив про можливість повного припинення транзиту газу через Україну "не тільки у першому кварталі 2020 року, а взагалі після закінчення 2019 року".

Водночас, президент України Володимир Зеленський сподівається на допомогу президента США Дональда Трампа у протидії будівництву газопроводу "Північний потік-2".