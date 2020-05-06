Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

"Плащ-невидимка" - не зовсім вигадка?

Кальмари надихнули вчених на створення прозорих людських клітин
Американські дослідники змогли зробити клітини людської нирки прозорими, скориставшись досвідом кальмарів.
"Плащ-невидимка" - не зовсім вигадка? Журі відібрало із більш ніж 6300 знімків, надісланих на конкурс, 45 найкращих. Тодд Бретль отримав почесну відзнаку за казкове фото кальмара.

Про це вони розповіли в публікації в науковому виданні Nature Communications, зазначає "Громадське".

Вони звернули увагу на те, що деякі види кальмарів здатні робити свою шкіру прозорою. Йдеться, серед іншого, про вид Doryteuthis opalescens (кальмар перламутровий прибережний), який може робити свою шкіру прозорою, аби не привертати увагу хижаків.

Забезпечується це за рахунок спеціалізованих клітин - лейкофорів, які містять частинки, створені з так званих рефлектинових білків. Залежно від розташування цього білка клітина може аби відбивати світло, або пропускати його - таким чином, створюючи ілюзію невидимості.

До речі, кальмари можуть керувати цим процесом за рахунок виділення спеціальної органічної сполуки - ацетилхоліну.

Американські вчені спробували відтворити цей трюк кальмарів, виростивши клітини людської нирки зі здатністю виробляти рефлектинові білки. Вони групувалися в цитоплазмі клітин і, що цікаво, формували сфероподібні наноструктури, які рівномірно розподілялися по клітинах.

Далі вчені виявили, що за допомогою сольового розчину (хлориду натрію) змогли змінити конфігурацію рефлективних білків, а отже - і здатність клітини пропускати світло, роблячи її то «кольоровою», то прозорою. Чим більше солі, тим більше розсіювалося світла - й тим менш непрозорою була клітина, і навпаки.

На думку дослідників, їхнє відкриття може допомогти у створенні живих тканин, через які можна буде спостерігати невідомі досі процеси, а також у винайденні нових матеріалів. Про "плащ-невидимку", щоправда, поки не йдеться.

Читайте також: Нове штучне око імітує природну криву сітківки

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 06 2020 16:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Нове штучне око імітує природну криву сітківки

Нове штучне око імітує природну криву сітківки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.