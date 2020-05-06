"Плащ-невидимка" - не зовсім вигадка?
Про це вони розповіли в публікації в науковому виданні Nature Communications, зазначає "Громадське".
Вони звернули увагу на те, що деякі види кальмарів здатні робити свою шкіру прозорою. Йдеться, серед іншого, про вид Doryteuthis opalescens (кальмар перламутровий прибережний), який може робити свою шкіру прозорою, аби не привертати увагу хижаків.
Забезпечується це за рахунок спеціалізованих клітин - лейкофорів, які містять частинки, створені з так званих рефлектинових білків. Залежно від розташування цього білка клітина може аби відбивати світло, або пропускати його - таким чином, створюючи ілюзію невидимості.
До речі, кальмари можуть керувати цим процесом за рахунок виділення спеціальної органічної сполуки - ацетилхоліну.
Американські вчені спробували відтворити цей трюк кальмарів, виростивши клітини людської нирки зі здатністю виробляти рефлектинові білки. Вони групувалися в цитоплазмі клітин і, що цікаво, формували сфероподібні наноструктури, які рівномірно розподілялися по клітинах.
Далі вчені виявили, що за допомогою сольового розчину (хлориду натрію) змогли змінити конфігурацію рефлективних білків, а отже - і здатність клітини пропускати світло, роблячи її то «кольоровою», то прозорою. Чим більше солі, тим більше розсіювалося світла - й тим менш непрозорою була клітина, і навпаки.
На думку дослідників, їхнє відкриття може допомогти у створенні живих тканин, через які можна буде спостерігати невідомі досі процеси, а також у винайденні нових матеріалів. Про "плащ-невидимку", щоправда, поки не йдеться.
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