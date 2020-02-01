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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Податкова служба України розпочинає тестування нового онлайн-сервісу

Як повідомляє урядовий портал, програмний реєстратор розрахункових операцій (РРО) "пРРОосто" дасть змогу користувачам формувати, підписувати, відправляти й видавати чеки встановленого формату, відкривати й закривати зміни, переглядати дані тощо
"Застосунок буде доступний для тестування на всіх смартфонах і планшетах з операційними системами Android і iOS. Після тестування і врахування побажань користувачів застосунок вдосконалюватиметься для подальшого використання", - заявляють у податковій.
Податкова служба України розпочинає тестування нового онлайн-сервісу Фото: jeansinfo.ru

Державна податкова служба України запустила новий безкоштовний сервіс у тестовому режимі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляє урядовий портал, програмний реєстратор розрахункових операцій (РРО) "пРРОосто" дасть змогу користувачам формувати, підписувати, відправляти й видавати чеки встановленого формату, відкривати й закривати зміни, переглядати дані тощо. Зазначається, що РРО не є ексклюзивним і має відкритий інтерфейс, який дасть можливість розробникам пропонувати підприємцям і використовувати для власних потреб альтернативні розробки.

До тестування нового програмного РРО запрошуються всі охочі. Реєстрація розпочинається з 1 січня на сайті сервісу (prrosto.kmu.gov.ua) і триватиме до 9 січня.

"Застосунок буде доступний для тестування на всіх смартфонах і планшетах з операційними системами Android і iOS. Після тестування і врахування побажань користувачів застосунок вдосконалюватиметься для подальшого використання", - заявляють у податковій.

Нагадаємо, що Зеленський підписав закон про ратифікацію податкової угоди з США

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02 01 2020 10:58
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