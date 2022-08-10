НОВИНИРадник офісу президента відреагував на пожежу на Кримському мосту
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Подоляк: Все незаконне має бути знищено
Фото: з вільного доступу
"Крим, міст, початок. Все незаконне має бути знищено, все вкрадене має бути повернуто Україні, все окуповане росією має бути вигнано", - сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter, коментуючи пожежу на Кримському мосту.
Раніше повідомлялося, що на Кримському мосту сталася пожежа, горять цистерни з паливом.
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08 10 2022 10:38 МЕДІА
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