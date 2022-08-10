Подоляк: Все незаконне має бути знищено

Радник офісу президента відреагував на пожежу на Кримському мосту

"Крим, міст, початок. Все незаконне має бути знищено, все вкрадене має бути повернуто Україні, все окуповане росією має бути вигнано", - сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter, коментуючи пожежу на Кримському мосту.

Раніше повідомлялося, що на Кримському мосту сталася пожежа, горять цистерни з паливом.