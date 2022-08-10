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Подоляк вважає вибух на Кримському мосту проявом конфлікту між російськими силовикам
Фото: Укрінформ
Про це Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив у коментарі УП.
"Щодо Керченського мосту. Це конкретний матеріальний прояв конфлікту між ФСБ/ПВК з одного боку і Міноборони/Генерального штабу рф з іншого", - сказав він.
"Безумовно, ми є свідками початку в росії масштабних негативних процесів. Різко впала керованість серед силовиків, почалися потужні конфлікти серед російських спецслужб, всі шукають винних в військових поразках, хочуть переформатувати найближче оточення пана путіна і зайняти інші посади. Або арештувати тих чи інших генералів", - зазначив Подоляк.
Він додав, що фура, яка здетонувала, за всіма ознаками заїхала на міст з боку рф. Тож відповіді, на його думку, потрібно шукати саме в росії.
На його думку, логістика підриву, синхронізація з паливним ешелоном, обсяг знищеного дорожного полотна вказують на російський слід.
"Наразі в цьому яскравому інциденті ми вбачаємо загострення конфлікту між військовими та силовимих структурами росії та його вихід з-під контролю кремля", - заявив Подоляк.
Він вважає, що російська верхівка шукає винних за поразки на фронті, а ФСБ та власники ПВК ведуть кампанію за звільнення військового керівництва - міністра Сергія Шойгу та глави Генштабу Валерія Герасимова.
"Підрив мосту ж - особистого проєкту путіна - не тільки підриває позиції ФСБ, які дозволили цьому статися, але і дає алібі військовим за системні поразки на півдні України. Мовляв, через провал ФСБ рухнула вся логістика тилового забезпечення і підвозу резервів", - переконаний Подоляк.
Як повідомлялося, вранці 8 жовтня 2022 року стався вибух на Кримському мосту. Його було виведено з експлуатації.
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