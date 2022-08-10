Подоляк вважає вибух на Кримському мосту проявом конфлікту між російськими силовикам

Ми є свідками початку в росії масштабних негативних процесів

Про це Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив у коментарі УП.

"Щодо Керченського мосту. Це конкретний матеріальний прояв конфлікту між ФСБ/ПВК з одного боку і Міноборони/Генерального штабу рф з іншого", - сказав він.

"Безумовно, ми є свідками початку в росії масштабних негативних процесів. Різко впала керованість серед силовиків, почалися потужні конфлікти серед російських спецслужб, всі шукають винних в військових поразках, хочуть переформатувати найближче оточення пана путіна і зайняти інші посади. Або арештувати тих чи інших генералів", - зазначив Подоляк.

Він додав, що фура, яка здетонувала, за всіма ознаками заїхала на міст з боку рф. Тож відповіді, на його думку, потрібно шукати саме в росії.

На його думку, логістика підриву, синхронізація з паливним ешелоном, обсяг знищеного дорожного полотна вказують на російський слід.

"Наразі в цьому яскравому інциденті ми вбачаємо загострення конфлікту між військовими та силовимих структурами росії та його вихід з-під контролю кремля", - заявив Подоляк.