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Погрози Медведєва проти США це елемент інформаційної війни кремля – ISW

02 серпня 2025, 10:52
Погрози Медведєва проти США це елемент інформаційної війни кремля – ISW
Кампанія ядерного шантажу та інформаційної стратегії направлена на тиск на Захід.

Погрози заступника голови Ради Безпеки рф Дмитра Медведєва на адресу США є складовою ширшої кампанії "брязкання" ядерною зброєю з боку кремля. 

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

У своєму звіті аналітики посилаються на спільну пресконференцію російського диктатора Володимира путіна та білоруського лідера Олександра Лукашенка, яка відбулася 1 серпня. Під час заходу Лукашенко розкритикував останні спроби Дональда Трампа залучити росію до переговорів і знайти шлях до завершення війни. Він застеріг, що Трамп має діяти "обережно" і не "диктувати правила" у збройному конфлікті, особливо державі з ядерною зброєю, як росія.

В ISW нагадують, що посадовці кремля та пов’язані з ними особи регулярно використовують "брязкання" ядерною зброєю як інструмент кампанії рефлексивного контролю, мета якої — змусити Захід ухвалювати рішення, вигідні рф. Експерти також зазначають, що кремль неодноразово застосовував постановочні зустрічі з Лукашенком для передачі непрямих ядерних погроз.

Аналітики вважають, що озвучені 31 липня погрози Медведєва щодо США є частиною цієї тактики рефлексивного контролю. Вони нагадують, що путін часто використовує колишнього президента для посилення радикальної риторики, яка має викликати паніку серед західних політичних лідерів і стримувати підтримку України.

В ISW переконані, що провокаційні заяви Медведєва, ймовірно, є елементом централізованої кремлівської інформаційної стратегії.

"путін міг би легко припинити подібні заяви з боку Медведєва, якби захотів, особливо враховуючи, що кремль координує офіційні меседжі та повністю контролює інформаційний простір, інтернет і ЗМІ в рф", - йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, що Трамп змінив дедлайн з 50 до 10 днів і вимагає припинення війни в Україні до 8 серпня.

 

РосіяСШАядерний шантаж

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