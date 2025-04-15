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ПОЛІТИКА

Поїздка Вучича до москви може коштувати Сербії вступу в ЄС – FT

15 квітня 2025, 22:04
Поїздка Вучича до москви може коштувати Сербії вступу в ЄС – FT
Фото: European Western Balkans
Представники Євросоюзу попередили Вучича, що поїздка до москви та участь у параді 9 травня порушить критерії членства в Євросоюзі.

Сербію можуть не прийняти до Євросоюзу, якщо президент країни Александар Вучич поїде на парад до російського диктатора владіміра путіна 9 травня.

Про це повідомляє Financial Times.

Як пише видання, представники Євросоюзу попередили Вучича, що поїздка до москви та участь у параді 9 травня порушить критерії членства в Євросоюзі.

"Ми повинні переконатися, що вони розуміють, що за деякі рішення доводиться платити. Наслідком цього буде їхній невступ до Європейського союзу", - зазначив канцлер Міністерства закордонних справ Естонії Йонатан Всевіов.

За його словами, росія "докладає всіх зусиль", щоб залучити до участі в параді якомога більше лідерів.

"Для нас це буде важливим "лакмусовим папірцем". Здебільшого ми дивимося на те, чи виступають вони на нашому боці, чи грають в іншій команді", - додав він.

При цьому міністр закордонних справ Латвії Байба Браже розповіла, що глави МЗС країн ЄС на вечері з офіційними особами країн Західних Балкан у неділю ввечері дали "дуже чітку вказівку не брати участі в параді 9 травня в Москві".

"Це не відповідає цінностям ЄС", - пояснила вона.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо хоче поїхати в москву на 9 травня, навіть незважаючи на вимоги Євросоюзу не здійснювати такий візит.

Уряд російського диктатора володимира путіна запросив лідерів Китаю, Індії та Бразилії, а також країні ЄС Словаччині та Сербії відвідати 9 травня парад в москві. Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас застерегла європейських лідерів від участі.

СербіяВладімір ПутінДень перемогиЄвросоюзАлександар Вучич

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