Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Прем'єр Словаччини ігнорує попередження ЄС та їде в москву на День перемоги

15 квітня 2025, 20:36
Прем'єр Словаччини ігнорує попередження ЄС та їде в москву на День перемоги
Фото: news.yahoo.com
За словами словацького прем'єра, "ніхто не може вказувати йому, куди він повинен або не повинен їхати".

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо хоче поїхати в москву на 9 травня, навіть незважаючи на вимоги Євросоюзу не здійснювати такий візит.

Про це пише Dennik Postoj.

"Я збираюся в москву дев'ятого травня. Попередження пані Каллас (голови дипломатії ЄС Каї Каллас - ред.) - це шантаж чи оголошення про те, що я буду покараний після повернення з москви? Я не знаю, але я знаю, що зараз 2025 рік, а не 1939", - заявив Фіцо.

За словами словацького прем'єра, "ніхто не може вказувати йому, куди він повинен або не повинен їхати".

Також Фіцо вважає, що ЄС нібито має провести "дебати про сутність демократії", оскільки йому не подобається те, що "сталося в Румунії або Франції і що Захід робить у Грузії або Сербії".

Уряд російського диктатора володимира путіна запросив лідерів Китаю, Індії та Бразилії, а також країні ЄС Словаччині та Сербії відвідати 9 травня парад в москві. Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас застерегла європейських лідерів від участі.

Владімір ПутінДень перемогиЄвросоюзРоберт ФіцоКая Каллас

Останні матеріали

Імперські ілюзії самознищують. Україна – ключ до майбутнього світу після глобальної катастрофи – Ендрю Таннер
Політика
Імперські ілюзії самознищують. Україна – ключ до майбутнього світу після глобальної катастрофи – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 квітня 2025, 16:42
Прагматичний мирний план для України. Охорона східних кордонів Європи – Микола Бєлєсков
Політика
Прагматичний мирний план для України. Охорона східних кордонів Європи – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 15 квітня 2025, 12:35
Війна триває. росіяни продовжують спроби наступів від Курщини до півдня Донбасу – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Війна триває. росіяни продовжують спроби наступів від Курщини до півдня Донбасу – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 15 квітня 2025, 06:27
Таємний переговірник путіна вийшов з тіні. Що робить у мирних переговорах шпигун Бєсєда – Wall Street Journal
Політика
Таємний переговірник путіна вийшов з тіні. Що робить у мирних переговорах шпигун Бєсєда – Wall Street Journal
Переклад iPress – 14 квітня 2025, 17:00
Маргінес у Білому домі. Як Республіканська партія закохалася в путінську росію – New York Times
Політика
Маргінес у Білому домі. Як Республіканська партія закохалася в путінську росію – New York Times
Переклад iPress – 14 квітня 2025, 12:34
Трамп не хоче
Політика
Трамп не хоче "миру". Він прагне допомогти путіну перемогти – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 14 квітня 2025, 07:34
Попри запеклі бої, орки просунулися лише на невеликих вузьких ділянках. Проте ініціативою володіє Україна – Ендрю Таннер
Cуспільство
Попри запеклі бої, орки просунулися лише на невеликих вузьких ділянках. Проте ініціативою володіє Україна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 квітня 2025, 12:33
Захід широко відкритий для брудних трюків росії. І причина не лише зовнішня – Едвард Лукас
Політика
Захід широко відкритий для брудних трюків росії. І причина не лише зовнішня – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 квітня 2025, 10:31
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється