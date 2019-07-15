Поліція Київщини оголосила підозру кандидату в народні депутати

Під час досудового розслідування поліцейські неодноразово викликали кандидата на допит в якості свідка, проте той не з’являвся та на виклики не реагував

Поліція Білоцерківщини зафіксувала факт використання одним із кандидатів у народні депутати графічних елементів, зовні схожих на офіційну символіку однієї із політичних партій.

За матеріалами перевірки відкрите кримінальне провадження за статтею "Перешкоджання здійсненню виборчого права" Кримінального кодексу, повідомляє прессужба поліції.

Під час досудового розслідування поліцейські неодноразово викликали кандидата на допит в якості свідка, проте той не з’являвся та на виклики не реагував.

У зв'язку з цим слідчий звернувся до суду про примусову доставку чоловіка в поліцію. Коли оголошували ухвалу суду, кандидат відмовився її отримувати.

"Після попередження припинити вчиняти протиправні дії, кандидату зачитали ухвалу та запросили до відділу поліції, де він надав покази слідчому", - йдеться у повідомленні.

У підсумку кандидату повідомили про підозру за статтею 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, що лідер партії Опозиційний блок Борис Колесніков, який балотується в Раду по 49 округу в Донецькій області, на зустрічі з виборцями відзначився грубою поведінкою.