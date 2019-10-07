Поліція Москви відпустила затриманих на Красній площі кримських татар

Сімох кримських татар, затриманих під час акції протесту в Москві, відпустили після складання адміністративних протоколів.

"З адміністративних протоколів випливає, що вони притягнуті до адміністративної відповідальності за частиною 5 статті 20.2 КпАП РФ, - говорить Піховкин. - Вона встановлює відповідальність за порушення учасниками публічного заходу встановленого порядку його проведення. Ця норма передбачає покарання у вигляді штрафу від 10 до 20 тисяч рублів або обов'язкові роботи до 40 годин", повідомляє LB.ua.

Усі затримані кримські татари подали клопотання про розгляд їхніх справ за місцем проживання:

"Затримані заявили письмові клопотання про передавання на розгляд за місцем реєстрації. Ці клопотання, як і інші, залишилися без розгляду, - каже Піховкин. - Що також є порушенням процедури. Іншими порушеннями є порушення права на захист, зокрема, у праві на участь та запрошення захисника. Також було порушено право на участь у провадженні рідною мовою. Всі клопотання письмові, всі залишені без уваги і розгляду".

За попередньою інформацією розгляд адміністративних справ щодо кримськотатарських активістів пройде в Тверському суді міста Москви.

Нагадаємо, що сімох кримських татар, які протестували на Червоній площі затримали. Всього в акції взяли участь близько 20-30 людей.