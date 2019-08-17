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Поліція назвала основною версією пожежі в Одесі коротке замикання, - ВІДЕО

Поруч знайшли тіла дев'яти осіб
Основною версією пожежі в одеській нічліжці "Токіо Стар" є коротке замикання в електрощитовій.
Поліція назвала основною версією пожежі в Одесі коротке замикання, - ВІДЕО Фото: Одеса онлайн

"Висунуто три версії. Перша версія - можливий факт вбивства і підпал з метою приховування злочину. Друга версія - порушення протипожежної безпеки. І третя версія - необережне поводження з вогнем відвідувачами. Зараз найімовірніша друга версія", - розповів у суботу начальник одеської поліції Олег Бех на спільному брифінгу з керівництвом прокуратури, ДержНС і поліції Одеської області.

За його словами, осередок загоряння був в електрощитовій біля пральні. Поруч знайшли тіла семи загиблих.

"Одна жінка була біля входу, її винесли співробітники ДержНС. Три згорілих трупи були в номерах готелю, інші чотири - в коридорі. Всі загинули, попередньо, від отруєння чадним газом", - сказав Бех.

За словами начальника поліції, готель був обладнаний протипожежною сигналізацією, яку встановлювали близько 10 років тому. У номерах були теплові датчики, в коридорах - датчики задимлення. Під час пожежі сигналізація працювала.

Нагадаємо, вночі 17 серпня в Одесі згорів готель "Токіо Стар" в колишній будівлі трамвайного депо. До моменту приїзду рятувальників вогонь охопив близько 200 квадратних метрів другого поверху будівлі і потім поширився на 1000 квадратних метрів.

Під час пожежі в будівлі перебували близько 200 осіб. Більшості з них вдалося покинути готель, але без жертв не обійшлося. Рятувальники виявили тіла дев'яти загиблих, ще десять осіб були госпіталізовані.

Вогонь гасили три години.

Крім того, кілька десятків врятованих людей ще з ночі прихистив у себе вдома одесит, який став випадковим свідком пожежі і кинувся допомагати рятувальникам і поліцейським.

Ліквідувати пожежу в одеському готелі "Токіо Стар", яка забрала життя вісьмох людей, було непросто через швидке поширення вогню і велику кількість номерів, частина з яких були навіть без вікон

Президент Володимир Зеленський пообіцяв покарати одеського бізнесмена Вадима Чорного, якому належить згорілий готель "Токіо Стар". 

"І це не через війну і обстріли. А через злочинну недбалість та ігнорування елементарних норм протипожежної безпеки, зневажливе ставлення до людського життя. Цьому буде покладено край", - заявив Зеленський.

Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих, а також подякував одеситу, який вночі прихистив евакуйованих мешканців готелю.

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