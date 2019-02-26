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Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом знищення виставки портретів Шевченка

Заява в поліцію від художника надійшла тільки 25 лютого
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом знищення націоналістом Юрієм Павленком ("Хорт") виставки стилізованих портретів поета Тараса Шевченка на станції метро "Тараса Шевченка" в Києві.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом знищення виставки портретів Шевченка Фото: RFE/RL

17 лютого, коли були знищені картини, в поліцію ніхто не звертався з проханням відкрити кримінальне провадження. 25 лютого до правоохоронців звернувся потерпілий художник Олександр Грєхов, повідомив начальник управління поліції на Київському метрополітені Михайло Ніконов, інформує "УНН".

"Його заява надійшла до нас тільки вчора. Згідно з його заявою ми внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 194 (свідоме знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу, на цей час досудове слідство триває", - повідомив Ніконов.

На цей момент ще рано говорити про підозру кому-небудь, оскільки поліції необхідно встановити матеріальну цінність знищених творів мистецтва, встановити мотив особи, яка вчинила правопорушення. Поліція має намір звернутися до керівництва Київського метрополітену з проханням повідомити, де зараз перебувають картини Грєхова.

Нагадаємо, 17 лютого Юрій Павленко ("Хорт") оприлюднив відеозапис знищення виставки стилізованих портретів Шевченка на станції метро в Києві.

Він назвав мотивом своїх дій те, що картини, на його думку, висміюють і паплюжать образ українського поета Тараса Шевченка.

 
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26 02 2019 14:29
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