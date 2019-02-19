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Пошкодження виставки про Шевченка: Павленко пояснив свої мотиви

Виставка "образила його національні почуття"
Націоналіст Юрій Павленко (Хорт) визнав, що це він пошкодив виставку "Квантовий стрибок Шевченка" на станції метро "Тараса Шевченка" у Києві та пояснив свій мотив.
Пошкодження виставки про Шевченка: Павленко пояснив свої мотиви Фото: RFE/RL

На питання, чи може чоловік підтвердити, що це він пошкодив постери із Шевченком у метро Києва, Павленко відповів:

"Я не планував себе якимось чином спростовувати… це відео якоїсь перехожої, яка не зрозуміла напевно моїх мотивів і взялась знімати", - інформує "Громадське".

Також він повідомив, що йому невідомо, чи порушувала поліція провадження за фактом його дій.

"До мене ніхто не звертався", - пояснив він.

"В правилах користування метрополітену написано, що заборонено наносити написи і наклеювати рекламну продукцію… а про зняття реклами нічого не сказано. З адміністративної точки зору я не вбачаю тут ніяких порушень. Стосовно кримінальних - це теж дурня", - додав Павленко.

Водночас він вважає, що навпаки, художника - автора цієї виставки можна притягнути до кримінальної відповідальності за статтею 161 КК України, бо він "образив національні почуття".

Також він наголосив, що це було мотивом його дій.

"Насправді коли я туди прийшов… там уже не було 2 картин", - сказав активіст, пояснивши, що окрім нього також хтось пошкоджував картини.

У столичному метро за сприяння Національного музею Тараса Шевченка та метрополітену організували виставку "Квантовий стрибок Шевченка. Метро". В межах виставки на станції метро "Тараса Шевченко" українського поета та художника зобразили в образах відомих культурних та наукових діячів, а також анімаційних персонажів.

Нагадаємо, що Юрій Павленко, відомий також як Юрій Хорт, зіпсував виставку "Квантовий стрибок Шевченка. Метро" в Київському метрополітені.

Додамо, виставка "Квантовий стрибок Шевченка", яка експонувалась на станції столичного метро "Тараса Шевченка" і була пошкоджена вандалом, буде виставлена ще в декількох містах України.

 
 
 
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19 02 2019 09:13
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