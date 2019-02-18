Виставку про Шевченка, яку пошкодив вандал, виставлять ще у кількох містах, - художник
Як зазначив автор постерів Олександр Грехов, ще до інциденту планувалось представити роботи у Львові та Вінниці, інформує "Громадське".
"У нас на березень планувалось два міста:Львів, Вінниця. Туди плануємо поїхати. Плюс, виставку запросили ще у два міста. Поки точно - це Житомир, організовує управління культури та туризму Житомирської ОДА і місто в Донецькій області, але тут поки на етапі переговорів", - сказав художник.
Водночас, він повідомив, що у Києві виставку не відновлюватимуть. Крім того, додав автор, що під час нападу на виставку на станції метро був присутній черговий поліцейський.
"На станції був черговий поліцейський, як я знаю, він встиг представитися... представився нападник, після цього нападник забіг в поїзд і поїхав", - заявив Грехов.
За словами художника, він особисто не планує звертатись із заявою до правоохоронців. "Нападника всі знають, він і не особливо ховається, всі відео/фото матеріали доступні у відкритому доступі, для порушення справи не потрібно заяви", - сказав автор виставки.
Нагадаємо, що Юрій Павленко, відомий також як Юрій Хорт, зіпсував виставку "Квантовий стрибок Шевченка. Метро" в Київському метрополітені.
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