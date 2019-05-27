Поліція відкрила провадження за фактом пошкодження нового пішохідного мосту у Києві

Зловмисникам загрожує до трьох років позбавлення волі

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом умисного пошкодження скляної підлоги нового пішохідно-велосипедного мосту.

Досудове розслідування ведеться за статтею про умисне знищення або пошкодження майна, йдеться в повідомленні столичної поліції, передає "Громадське".

Зловмисникам загрожує до трьох років позбавлення волі.

Слідчі перевіряють усі версії пошкодження скляної конструкції, за винятком інформації про стрілянину, яка не підтвердилася.

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до події. Для цього будуть проаналізовані записи з камер відеонагляду.

Нагадаємо, що на "мосту Кличка" тріснуло ще одне скло.

25 травня в Києві відкрили пішохідно-велосипедний міст між Хрещатим парком і Володимирською гіркою. Наступного дня два скляні вікна на поверхні підлоги вкрилися тріщинами.