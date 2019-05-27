CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом умисного пошкодження скляної підлоги нового пішохідно-велосипедного мосту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поліція відкрила провадження за фактом пошкодження нового пішохідного мосту у Києві
Зловмисникам загрожує до трьох років позбавлення волі
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Досудове розслідування ведеться за статтею про умисне знищення або пошкодження майна, йдеться в повідомленні столичної поліції, передає "Громадське".
Зловмисникам загрожує до трьох років позбавлення волі.
Слідчі перевіряють усі версії пошкодження скляної конструкції, за винятком інформації про стрілянину, яка не підтвердилася.
Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до події. Для цього будуть проаналізовані записи з камер відеонагляду.
Нагадаємо, що на "мосту Кличка" тріснуло ще одне скло.
25 травня в Києві відкрили пішохідно-велосипедний міст між Хрещатим парком і Володимирською гіркою. Наступного дня два скляні вікна на поверхні підлоги вкрилися тріщинами.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
27 05 2019 20:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Інавгурація Зеленського. Як це було, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО С14 і "Нацкорпус" знесли будівельний паркан на місці спорудження меморіалу Героїв Небесної сотні
- ФОТО У Туреччині випадково знайшли підземне місто
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент
- Інавгурація Зеленського: Хто з іноземних гостей приїде, текст присяги і процедураПредставники Росії на інавгурацію Зеленського не запрошені