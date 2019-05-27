На "мосту Кличка" тріснуло ще одне скло, - ФОТО

Це вже третє захисне скло на прозорій ділянці підлоги моста

На новому пішохідному мосту, який з'єднує арку Дружби народів з Володимирською гіркою, знову тріснуло захисне скло на оглядовій частині.

Це вже третє захисне скло на прозорій ділянці підлоги моста, яке було пошкоджено з часу відкриття об'єкта, повідомляє "УНН".

За словами очевидців, скло тріснуло в той момент, коли поряд нікого не було. Крім того, оглядова ділянка з учорашнього дня обгороджена стрічкою.Робочі запевняють, що таке загартоване скло товщиною 8 мм не може тріснути самостійно. "Скло, яке загартовується при 800 градусах, - не розбити. Якщо кидати цеглу або камені - воно не трісне. Але якщо наполегливо бити його металом - воно розіб'ється", - сказав бригадир робітників, які встановлювали скло.

Крім того, за його словами, під іншими прозорими ділянками накопичилася вода, якої бути не повинно.

Пошкоджене захисне покриття зняли і через дві години повинні встановити нове.

Нагадаємо, 25 травня в Києві відкрили пішохідно-велосипедний міст між Хрещатим парком і Володимирською гіркою. Наступного дня два скляні вікна на поверхні підлоги вкрилися тріщинами.

Правоохоронці почали розслідування, а мер Києва Віталій Кличко не виключив, що в міст стріляли.