Кличко: пошкоджене скло мосту замінять за добу

Захисну скло-плівку, пошкоджену на двох елементах скляної підлоги нового пішохідного мосту над Володимирським узвозом у Києві, відновлять уже в понеділок

Кличко звернувся до людей, яких було дуже багато на мосту, з тим, аби кияни повідомляли про відомі їм акти вандалізму в місті.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко киянам на мосту, оглянувши місце вандалізму, повідомляє прес-служба київської влади, йдеться в "УП".

"Друзі! Ми зараз з фахівцями оглянули пошкоджені елементи скляної підлоги. З того, що з‘ясували попередньо: вандали пошкодили захисну скло-плівку на двох фрагментах скляної підлоги", – зазначив він.

Фото: "УП"

"Основне – гартоване скло – не постраждало. І зараз ми це продемонстрували. Пошкоджені ж елементи замінять протягом доби", – сказав мер Києва.

"Але боляче, коли гарні об‘єкти страждають від "розваг" тих, хто не любить наше місто. І нічого не створює, а знищує те, що створюють інші", – додав він.

"Давайте боротися з цим разом. Адже всі гарні об‘єкти ми створюємо для мешканців Києва, для краси і комфорту нашого міста", – сказав мер.

Багатошарове гартоване скло під захисною скло-плівкою не ушкоджене.

Фото: "УП"

За словами експертів, які разом із мером перевіряли скляну поверхню, шкоду її елементам завдали умисно.

Фото: "УП"

Мер також зазначив, що окрім камер спостереження, що встановлені на мосту, додаткові засоби відеоспостереження встановлять і знизу, під мостом.

"Через масовий потік людей, прослідкувати за кожним неможливо. Якщо хтось зможе зафіксувати дії вандалів, які руйнують те, що ми створюємо для киян, думаю, ми можемо говорити і про певні премії для небайдужих мешканців міста. Бо ми повинні спільно берегти нашу столицю", – сказав Кличко.

Нагадаємо, 25 травня у Києві відбулася церемонія відкриття пішохідного мосту між Аркою дружби народів та Володимирською гіркою.

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