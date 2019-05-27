Кличко: пошкоджене скло мосту замінять за добу
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко киянам на мосту, оглянувши місце вандалізму, повідомляє прес-служба київської влади, йдеться в "УП".
"Друзі! Ми зараз з фахівцями оглянули пошкоджені елементи скляної підлоги. З того, що з‘ясували попередньо: вандали пошкодили захисну скло-плівку на двох фрагментах скляної підлоги", – зазначив він.
Фото: "УП"
"Основне – гартоване скло – не постраждало. І зараз ми це продемонстрували. Пошкоджені ж елементи замінять протягом доби", – сказав мер Києва.
"Але боляче, коли гарні об‘єкти страждають від "розваг" тих, хто не любить наше місто. І нічого не створює, а знищує те, що створюють інші", – додав він.
"Давайте боротися з цим разом. Адже всі гарні об‘єкти ми створюємо для мешканців Києва, для краси і комфорту нашого міста", – сказав мер.
Багатошарове гартоване скло під захисною скло-плівкою не ушкоджене.
Фото: "УП"
За словами експертів, які разом із мером перевіряли скляну поверхню, шкоду її елементам завдали умисно.
Фото: "УП"
Мер також зазначив, що окрім камер спостереження, що встановлені на мосту, додаткові засоби відеоспостереження встановлять і знизу, під мостом.
"Через масовий потік людей, прослідкувати за кожним неможливо. Якщо хтось зможе зафіксувати дії вандалів, які руйнують те, що ми створюємо для киян, думаю, ми можемо говорити і про певні премії для небайдужих мешканців міста. Бо ми повинні спільно берегти нашу столицю", – сказав Кличко.
Нагадаємо, 25 травня у Києві відбулася церемонія відкриття пішохідного мосту між Аркою дружби народів та Володимирською гіркою.
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