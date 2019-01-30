Поліція встановила особу бойовика зі Слов'янська, підозрюваного у страті людини
Слідчим не одразу вдалося відновити картину вбивства 31-річного жителя Слов’янська, бо "тривалий час свідки відмовлялися надавати свідчення, побоюючись повернення бойовиків", повідомляє прес-служба регіональної поліції.
У підсумку поліція встановила, що бойовики затримали загиблого після того, як той виніс із покинутого будинку футболку та штани, а згодом відвезли його до будівлі міліції.
"Бойовики, що ховалися за позивними, винесли йому смертний вирок. Чоловіку покликали священика та дали 100 г горілки, після чого вивели у сусідню камеру та прямо в ізоляторі тимчасового тримання розстріляли з автоматів. Тіло вивезли у морг, після чого поховали в загальній могилі. При цьому батькам сказали «не хвилюйтеся, потримаємо та відпустимо", - йдеться у повідомленні.
За даними поліції, чоловіка стратив 36-річний не судимий місцевий житель, який "став катом з ідеологічних міркувань". Правоохоронці встановили, що він також причетний до "низки подібних злочинів", зокрема до катування людей.
"Усі протиправні діяння задокументовані, а підозрюваний заочно притягується до відповідальності за ст. 115 (умисне вбивство), ст. 146 (викрадення людини або незаконне позбавлення волі ) та ст. 260 (участь в незаконних збройних формуваннях) Кримінального кодексу України", - додали в поліції.
Наразі підозрюваний переховується на окупованій частині Донбасу.
Правоохоронці наголосили, що продовжують розслідувати обставини смерті людей, тіла яких були ексгумовані з братських могил у Слов’янську після звільнення міста в 2014 році.
Нагадаємо, що прикордонники затримали на КПВВ "Мар’їнка" на Донеччині 19-річного юнака, який у 2015 році приєднався до лав бойовиків так званої "ДНР".
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