Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Поліція затримала власника одеського готелю, де загинули дев'ять людей

Йому висунуть підозру в порушенні вимог пожежної безпеки
Поліцейські затримали Вадима Чорного, власника готелю "Токіо Стар" в Одесі, в якому через пожежу загинули дев’ятеро людей.
Поліція затримала власника одеського готелю, де загинули дев Фото: Радіо Свобода

"Наразі прокуратура готує вказаній особі підозру за фактом порушення вимог пожежної безпеки в готелі, що спричинило загибель дев’яти людей (ч.2 ст.270 КК України) та клопотання про обрання запобіжного заходу", - повідомили в прокуратурі Одеської області.

Раніше, Вадим Чорний прокоментував трагедію у своєму готелі.

"Сталася катастрофа. Якщо буде встановлена будь-яка провина з нашого боку, ми будемо нести повну відповідальність, я в першу чергу", - сказав він.

Нагадаємо, що вночі 17 серпня в Одесі згорів готель "Токіо Стар" в колишній будівлі трамвайного депо. До моменту приїзду рятувальників вогонь охопив близько 200 квадратних метрів другого поверху будівлі і потім поширився на 1000 квадратних метрів.

Під час пожежі в будівлі перебували близько 200 осіб. Більшості з них вдалося покинути готель, але без жертв не обійшлося. Рятувальники виявили тіла дев'яти загиблих, ще десять осіб були госпіталізовані.

Вогонь гасили три години.

Крім того, кілька десятків врятованих людей ще з ночі прихистив у себе вдома одесит, який став випадковим свідком пожежі і кинувся допомагати рятувальникам і поліцейським.

Ліквідувати пожежу в одеському готелі "Токіо Стар", яка забрала життя вісьмох людей, було непросто через швидке поширення вогню і велику кількість номерів, частина з яких були навіть без вікон

Президент Володимир Зеленський пообіцяв покарати одеського бізнесмена Вадима Чорного, якому належить згорілий готель "Токіо Стар". 

"І це не через війну і обстріли. А через злочинну недбалість та ігнорування елементарних норм протипожежної безпеки, зневажливе ставлення до людського життя. Цьому буде покладено край", - заявив Зеленський.

Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих, а також подякував одеситу, який вночі прихистив евакуйованих мешканців готелю.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 08 2019 11:44
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в

#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в'ялених томатів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.