Поліція затримала власника одеського готелю, де загинули дев'ять людей

Поліцейські затримали Вадима Чорного, власника готелю "Токіо Стар" в Одесі, в якому через пожежу загинули дев’ятеро людей.

"Наразі прокуратура готує вказаній особі підозру за фактом порушення вимог пожежної безпеки в готелі, що спричинило загибель дев’яти людей (ч.2 ст.270 КК України) та клопотання про обрання запобіжного заходу", - повідомили в прокуратурі Одеської області.

Раніше, Вадим Чорний прокоментував трагедію у своєму готелі.

"Сталася катастрофа. Якщо буде встановлена будь-яка провина з нашого боку, ми будемо нести повну відповідальність, я в першу чергу", - сказав він.

Нагадаємо, що вночі 17 серпня в Одесі згорів готель "Токіо Стар" в колишній будівлі трамвайного депо. До моменту приїзду рятувальників вогонь охопив близько 200 квадратних метрів другого поверху будівлі і потім поширився на 1000 квадратних метрів.

Під час пожежі в будівлі перебували близько 200 осіб. Більшості з них вдалося покинути готель, але без жертв не обійшлося. Рятувальники виявили тіла дев'яти загиблих, ще десять осіб були госпіталізовані.

Вогонь гасили три години.

Крім того, кілька десятків врятованих людей ще з ночі прихистив у себе вдома одесит, який став випадковим свідком пожежі і кинувся допомагати рятувальникам і поліцейським.

Ліквідувати пожежу в одеському готелі "Токіо Стар", яка забрала життя вісьмох людей, було непросто через швидке поширення вогню і велику кількість номерів, частина з яких були навіть без вікон.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв покарати одеського бізнесмена Вадима Чорного, якому належить згорілий готель "Токіо Стар".

"І це не через війну і обстріли. А через злочинну недбалість та ігнорування елементарних норм протипожежної безпеки, зневажливе ставлення до людського життя. Цьому буде покладено край", - заявив Зеленський.

Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих, а також подякував одеситу, який вночі прихистив евакуйованих мешканців готелю.