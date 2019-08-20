Політв’язень Карпюк "вибув" з російської в’язниці, - адвокат

Український політв’язень Микола Карпюк "вибув" з російської в’язниці "Володимирський централ".

За словами адвоката Карпюка Олексія Барановського, так пояснили в тюремній адміністрації повторне повернення посилки, інформує "Громадське".

29 липня Карпюк не видали посилку від Барановського нібито через надмірну вагу. Адвокат зменшив її з 27 до 19 кг. Проте 19 серпня вона знову повернулася у зв’язку з тим, що "адресат вибув".

Нагадаємо, Верховний суд Росії визнав законним вирок українцям Миколі Карпюку і Станіславу Клиху, засудженим на 22,5 і 20 років позбавлення волі. Натомість адвокат підсудних Ілля Новіков заявив, що таке рішення суду, яке підтвердило вирок українцям за участь у чеченській війні, було очікуваним.

Карпюка заарештували в березні 2014 року, Клиха - в серпні 2014. Слідчий комітет Росії стверджує, що Карпюк разом з нині покійним Олександром Музичком керував "бандою "Вікінг", яка нібито здійснювала злочини в Чечні в 1990-х роках. У СК Росії кажуть, що членами "Вікінга" також були нинішній лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош, Юрій Долженко, Клих і інші українці.

Проти Карпюка і Клиха дав свідчення українець Олександр Малофєєв. Він також заявив, що в Чечні воював колишній український прем'єр Арсеній Яценюк.

17 травня Верховний суд Чечні виніс обвинувальный вирок Карпюку та Клиху. Присяжні визнали доведеною вину українців у керівництві й участі в банді, вбивстві двох і більше осіб у зв'язку з виконанням ними свого службового обов'язку і замаху на вбивство в складі бандформувань на Північному Кавказі в 1994 році.