Полоненого моряка Ейдера могли заразити гепатитом, - адвокат
"Є серйозні підозри, що пораненого військовополоненого Андрія Ейдера заразили в медсанчастині СІЗО "Матроська тиша" гепатитом В. Якщо аналізи підтвердяться, то це зовсім щось позамежне", – повідомив адвокат військовополонених Микола Полозов, посилаючись на дані захисниці Ейдера Олександри Маркової
"Офіційне підтвердження цьому буде лише на початку наступного тижня, коли я особисто побачу епікриз, який все-таки видали Андрію при переведенні з "Матроської тиші" до "Лефортова", - повідомила Маркова.
Вона підкреслила, що якщо Ейдер захворів на гепатит не у в’язниці, то до тюремних лікарів є питання, наприклад, чому від початку про хворобу ніде не вказувалось, чому лікарі не виявляли хворобу протягом 2 місяців.
"На жаль, сьогодні п’ятниця, і попереду ще цілих два дні, які тягнутимуться вічністю в очікуванні хоч якоїсь визначеності", – написала Маркова.
Раніше у Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що пораненому військовополоненому українському моряку Андрію Ейдеру, який знаходиться в полоні у Москві, не можна залишатися в лікарні СІЗО. Він потребує проведення комплексної діагностики.
Нагадаємо, що адвокати українських військовополонених моряків Володимира Терещенка, В'ячеслава Зінченка та Віктора Беспальченка повідомили про погіршення їхнього стану здоров'я.
Як відомо, Лефортовський суд Москви продовжив термін тримання під вартою всім 24-ом українським морякам, захопленим Росією в Керченській протоці 25 листопада. Останнім чотирьом морякам продовжили запобіжні заходи 16 січня.
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