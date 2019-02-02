Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Полоненого моряка Ейдера могли заразити гепатитом, - адвокат

Моряка могли заразити в медсанчастині
Наймолодшого утримуваного в Росії українського військового моряка Андрія Ейдера у російській в’язниці могли заразити гепатитом.
Полоненого моряка Ейдера могли заразити гепатитом, - адвокат Фото: соцмережі

"Є серйозні підозри, що пораненого військовополоненого Андрія Ейдера заразили в медсанчастині СІЗО "Матроська тиша" гепатитом В. Якщо аналізи підтвердяться, то це зовсім щось позамежне", – повідомив адвокат військовополонених Микола Полозов, посилаючись на дані захисниці Ейдера Олександри Маркової

"Офіційне підтвердження цьому буде лише на початку наступного тижня, коли я особисто побачу епікриз, який все-таки видали Андрію при переведенні з "Матроської тиші" до "Лефортова", - повідомила Маркова.

Вона підкреслила, що якщо Ейдер захворів на гепатит не у в’язниці, то до тюремних лікарів є питання, наприклад, чому від початку про хворобу ніде не вказувалось, чому лікарі не виявляли хворобу протягом 2 місяців.

"На жаль, сьогодні п’ятниця, і попереду ще цілих два дні, які тягнутимуться вічністю в очікуванні хоч якоїсь визначеності", – написала Маркова.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що пораненому військовополоненому українському моряку Андрію Ейдеру, який знаходиться в полоні у Москві, не можна залишатися в лікарні СІЗО. Він потребує проведення комплексної діагностики.

Нагадаємо, що адвокати українських військовополонених моряків Володимира Терещенка, В'ячеслава Зінченка та Віктора Беспальченка повідомили про погіршення їхнього стану здоров'я.

Як відомо, Лефортовський суд Москви продовжив термін тримання під вартою всім 24-ом українським морякам, захопленим Росією в Керченській протоці 25 листопада. Останнім чотирьом морякам продовжили запобіжні заходи 16 січня.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 02 2019 11:28
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно

Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.