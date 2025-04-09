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Полонений китаєць заплатив $2000, щоб потрапити на війну в Україні

09 квітня 2025, 16:54
Полонений китаєць заплатив $2000, щоб потрапити на війну в Україні
Фото: gettyimages.com
Також йому обіцяли громадянство рф.

Громадянин КНР, якого ЗСУ взяли полон під час боїв біля Білогорівки, розказав, що вступив до армії рф через посередника в КНР, заплативши за це 300 тисяч рублів. 

Йому обіцяли надати російське громадянство, повідомили у відділі комунікацій ОТУ "Луганськ". 

Китаєць проходив військову підготовку на окупованій Луганщині – без перекладача, жестами й через телефон.

Підчас боїв у районі Білогорівки бійці 81-ї окремої механізованої бригади взяли в полон трьох військовослужбовців противника. Серед них виявився громадянин Китайської Народної Республіки.

Його затримали під час бойових дій, коли російська штурмова група, опинившись під вогневим тиском внаслідок дій українських воїнів, зокрема операторів дронів, ухвалила рішення здатися.

За словами самого полоненого, до російської армії він долучився через посередника в КНР, сплативши 300 тисяч рублів за можливість вступити до лав Збройних сил рф.

Китайськеий полонений додав,, що проходив підготовку на тимчасово окупованій території Луганської області у складі групи, сформованої з громадян Китайської Народної Республіки. Підготовка включала базові військові навички та проводилась без перекладача – із застосуванням жестів і мобільного перекладача.

Вчора, 8 квітня Зеленський повідомив, що ЗСУ взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії.

 

Китайполонвійна в Україні

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