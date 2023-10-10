Польща надала Німеччині докази причетності росіян до вибуху на Північних потоках

Німецька влада скептично ставиться до цієї інформації.

У Польщі вважають, що до підриву газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2" причетна російська федерація.

Про це пише видання Zeit.

Польська секретна служба направила німецьким колегам повідомлення про те, що встановлені особи частини екіпажу парусної яхти "Андромеда", яка перебувала в зоні підриву трубопроводів. Згідно з повідомленням, кілька людей, які могли перебувати на яхті хоча б частину часу, мали російське громадянство.

Вважається, що судно "Андромеда" відіграло вирішальну роль в атаці на газопроводи Nord Stream 26 вересня 2022 року.

"У нас є вагомі підстави припускати, що саме ця яхта використовувалася для скоєння злочину", - заявив у червні заступник генерального прокурора Ларс Отте в Комітеті з внутрішніх справ німецького Бундестагу.

За даними прокуратури Гданська, 19 вересня 2022 року під час зупинки яхти у польському місті Колобжег польські прикордонники перевірили екіпаж "Андромеди" та записали особисті дані членів екіпажу. Чоловіки нібито пред'явили болгарські документи, які були явно підробленими. Один з них, імовірно Шкіпер яхти, представився як "Михайло Попов"

Нагадаємо, що вибухи сталися на російських газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" 23 вересня 2022 року. У москві відразу заявили про диверсію. Деякі експерти і ЗМІ також схиляються до версії навмисного підриву, але вважають, що це зробили самі росіяни.

Спочатку датське енергетичне агентство повідомило, що перед вибухом були помічені невідомі. Пізніше стало відомо, що в акваторії знаходилися військові кораблі рф.

У травні 2023 року журналісти-розслідувачі знайшли нові докази причетності кремля. З'ясувалося, що в Балтійському морі тоді перебували кораблі рф - буксир SB-123 та корабель військово-морського флоту "Сибіряков".

12 липня стало відомо, що Німеччина виявила сліди підводної вибухівки в пробах, взятих з яхти, яка, як підозрюють, "могла бути використана для перевезення вибухівки" для підриву газопроводів.