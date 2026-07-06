Польща розкрила дані про військову допомогу Україні

Косіняк-Камиш підтвердив передачу ракет PAC-3 до Patriot.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розкрив дані про військову допомогу, яку надала Варшава Україні після початку повномасштабного вторгнення росії.

Про це він сказав під час пресконференції у понеділок, 6 липня, цитують Polsat news та RMF24.

Косіняк-Камиш заявив, що після розмови з прем'єром Туском вирішив розпочати процес розсекречення рішень, пов'язаних з передачею військового обладнання Україні. За його словами, попередній уряд Польщі спрямував у 2022–2023 роках Україні військову допомогу орієнтовною вартістю близько 15 млрд злотих (близько €3,4 млрд). З 2024 року й дотепер чинний уряд надав Україні обладнання вартістю 1,55 млрд злотих (близько €350 млн).

Серед переданих засобів від 2024 року глава Міноборони Польщі назвав зокрема ракети PAC-3 до систем ППО Patriot. Косіняк-Камиш наголосив, що допомога Україні є стратегічним завданням Польщі.