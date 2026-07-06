Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Польща розкрила дані про військову допомогу Україні

06 липня 2026, 20:41
Польща розкрила дані про військову допомогу Україні
джерело slovoidilo
Косіняк-Камиш підтвердив передачу ракет PAC-3 до Patriot.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розкрив дані про військову допомогу, яку надала Варшава Україні після початку повномасштабного вторгнення росії.

Про це він сказав під час пресконференції у понеділок, 6 липня, цитують Polsat news та RMF24.

Косіняк-Камиш заявив, що після розмови з прем'єром Туском вирішив розпочати процес розсекречення рішень, пов'язаних з передачею військового обладнання Україні. За його словами, попередній уряд Польщі спрямував у 2022–2023 роках Україні військову допомогу орієнтовною вартістю близько 15 млрд злотих (близько €3,4 млрд). З 2024 року й дотепер чинний уряд надав Україні обладнання вартістю 1,55 млрд злотих (близько €350 млн).

Серед переданих засобів від 2024 року глава Міноборони Польщі назвав зокрема ракети PAC-3 до систем ППО Patriot. Косіняк-Камиш наголосив, що допомога Україні є стратегічним завданням Польщі.

ПольщаPatriotВладислав Косіняк-Камиш

Останні матеріали

путін як агент хаосу. Розкол між США та Європою грає йому на руку – The Times
Політика
путін як агент хаосу. Розкол між США та Європою грає йому на руку – The Times
Переклад iPress – 06 липня 2026, 15:18
путін може вдатися до мобілізації, щоб урятувати наступ в Україні. Але це не гарантує росії перемоги – Микола Бєлєсков
Політика
путін може вдатися до мобілізації, щоб урятувати наступ в Україні. Але це не гарантує росії перемоги – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 06 липня 2026, 11:22
У Карпатах триває третя зміна
Cуспільство
У Карпатах триває третя зміна "Королівського відпочинку" Павла Журила та Betking Foundation
06 липня 2026, 09:02
Україна нарощує далекобійні удари по російській нафтовій інфраструктурі. Кремль досі не має ефективної відповіді – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна нарощує далекобійні удари по російській нафтовій інфраструктурі. Кремль досі не має ефективної відповіді – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 05 липня 2026, 18:12
Механіка безризикових заохочень: як працюють бездепозитні розподіли
LifeStyle
Механіка безризикових заохочень: як працюють бездепозитні розподіли
03 липня 2026, 17:11
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Новий маньчжурський кандидат. Частини 8-9 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 03 липня 2026, 14:10
Європа шукає дешевшу протиракетну оборону. Естонська Frankenburg хоче конкурувати з Patriot – Фабіян Гоффманн
Технології
Європа шукає дешевшу протиракетну оборону. Естонська Frankenburg хоче конкурувати з Patriot – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 03 липня 2026, 11:26
Німецькі ліві популісти шукають союз із AfD. У Східній Німеччині це може відкрити ультраправим шлях до влади – Politico
Політика
Німецькі ліві популісти шукають союз із AfD. У Східній Німеччині це може відкрити ультраправим шлях до влади – Politico
Переклад iPress – 03 липня 2026, 07:48
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється