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ПОЛІТИКА

Польща відправила до України ще десять танків Leopard 2

09 березня 2023, 13:21
Польща відправила до України ще десять танків Leopard 2
Фото: dw.com
Крім 14 польських танків Leopard, у складі батальйону буде також чотири танки з Канади, вісім із Норвегії, а також шість - з Іспанії.

Польща вже відправила до України ще 10 танків Leopard 2. До цього Варшава передала Києву чотири такі танки.

Про це заявив очільник оборонного відомства Польщі Маріуш Блащак, повідомляє польське Міноборони.

"Ми передали чергові десять танків Leopard 2А4 Україні", – поінформував Блащак.

Він також нагадав про ідею створення центру обслуговування танків Leopard 2 в Польщі, яку обговорює з Німеччиною.

"Проблема полягає в тому, щоб забезпечити запасні частини для танків. 20 років тому виробництво цих частин припинилося, але ми готові його відновити. Звичайно, у співпраці з німцями ми ведемо діалог про те, щоб танки Leopard, які були або будуть поставлені в Україну, обслуговувалися та ремонтувалися в Польщі", – пояснив міністр.

Нагадаємо, що Польща стала першою з країн-партнерів, яка передала Україні сучасні танки Leopard 2. Перші чотири машини Варшава відправила українцям у річницю повномасштабної війни.

ПольщавійнадопомогаLeopard 2

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