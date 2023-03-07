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ПОЛІТИКА

Цього тижня Польща поставить Україні ще 10 бойових танків Leopard 2 – глава Міноборони

07 березня 2023, 14:50
Цього тижня Польща поставить Україні ще 10 бойових танків Leopard 2 – глава Міноборони
Фото: dw.com
Це має відбутися вже до кінця поточного тижня.

Польща має намір передати Україні ще 10 танків Leopard 2.

Про це повідомляє міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, якого цитує Bloomberg.

"Цього тижня Польща поставить Україні ще 10 бойових танків Leopard 2A4 після того, як 24 лютого ми передали перші чотири одиниці", - заявив Блащак.

За словами міністра, Польща готова запустити сервісний центр, який займатиметься оновленням та обслуговуванням танків Leopard, які відправляються в Україну. Зокрема, йдеться й про версію Leopard 1.

Блащак очікує, що його німецький колега Борис Пісторіус переконає промисловість країни постачати запчастини для старих танків "Леопард", які Польща зобов'язалася поставити в Україну.

"Основною проблемою є нестача запчастин", - сказав Блащак журналістам у Варшаві.

Нагадаємо, що Польща стала першою з країн-партнерів, яка передала Україні сучасні танки Leopard 2. Перші чотири машини Варшава відправила українцям на річницю повномасштабної війни.

ПольщавійнаLeopard 2

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