Польща заявила, що припинить допомогу українським біженцям наступного року

Натомість Європейська комісія наполягає на продовженні тимчасового захисту для українців.

У 2024 році Польща, ймовірно, скоротить фінансову підтримку українських біженців, які знайшли притулок у країні. Таке рішення може ще більше підірвати відносини з Україною, які стали напружені через конфлікт щодо імпорту зерна.

Хоча уряд у Варшаві був одним з найпалкіших прихильників України, допомагаючи їй захиститися від російського вторгнення, пропонуючи фінансову та військову допомогу і слугуючи воротами для західних поставок, зв'язки між двома країнами погіршуються напередодні жовтневих виборів у Польщі.

Про це пише Bloomberg.

"Підтримка біженців, яка включає в себе відмову від вимог щодо проживання і надання дозволів на роботу, вільний доступ до шкіл, медичної допомоги та сімейних виплат, не буде продовжена наступного року", - заявив речник уряду Пьотр Мюллер в інтерв'ю телеканалу Polsat.

Він уточнив, що ці правила "просто втратять чинність наступного року". Його думка, що допомога українським біженцям "не буде продовжена в значній мірі".

За словами заступниці міністра сім'ї та соціальної політики Анни Шмідт, Польща витратила близько 2,4 млрд злотих ($550 млн) на допомогу українським сім'ям, які в'їхали у країну, рятуючись від російської агресії.

У виданні додають, що такі дії, ймовірно, посилять напруженість після того, як правляча партія Польщі "Право і справедливість" продовжила заборону на імпорт зерна з України, ігноруючи рішення Європейського Союзу про припинення ембарго, намагаючись заручитися підтримкою польських фермерів напередодні голосування на виборах 15 жовтня.

Нагадаємо, Європейська комісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українців до 3 березня 2025 року. Це забезпечить підтримку для понад 4 мільйонів осіб, які користуються захистом по всьому ЄС.